Jorge Morán 25 MAY 2026 - 14:44h.

No llevaba tan pocos jugadores desde 2010

Los nueve nombres extras de Luis de la Fuente para preparar el Mundial

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El Real Madrid vive uno de los peores momentos que se le recuerda. Con el equipo sin lograr ganar títulos en los dos últimos años y con las elecciones a la presidencia a la vuelta de la esquina, la presencia de sus jugadores en el Mundial 2026 cada vez es más escasa. Algo que ha vuelto a quedar demostrado con la lista de la Selección Española.

La baja de Dean Huijsen de la convocatoria de Luis de la Fuente provoca que ningún jugador del Real Madrid vaya con España al Mundial 2026. Un hecho que nunca había ocurrido en la historia del fútbol y es una muestra de la falta de futbolistas españoles en el cuadro blanco. Pero esto se ha trasladado también a otros países dentro del vestuario.

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Las bajas de los jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026

En la plantilla del Real Madrid tan sólo hay ocho jugadores con un billete asegurado para Estados Unidos, México y Canadá. Estos son Thibaut Courtois (Bélgica), David Alaba (Austria), Antonio Rüdiger (Alemania), Jude Bellingham (Inglaterra), Aurelien Tchouameni (Francia), Arda Güler (Turquía), Vinicius (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia). A estos hay que sumarle las posibilidades de Brahim Díaz, quién irá seguro con Marruecos, Valverde igual con Uruguay y Franco Mastantuono, que podría estar convocado con Argentina.

Esto hace que se queden sin Mundial 2026 jugadores como Lunin (Ucrania no está clasificado), Militao (lesionado), Mendy (lesionado), Carvajal, Carreras, Asencio, Huijsen, Fran García y Trent (decisión técnica), Camavinga (no convocado), Ceballos y Gonzalo, además del lesionado Rodrygo.

¿Cuántos jugadores del Real Madrid han ido a otros Mundiales?

Aunque tan sólo vayan a ir diez u once jugadores del Real Madrid, no es la primera vez que la presencia de los jugadores blancos es tan escasa. Si echamos la vista atrás (hasta el Mundial 2006), vemos que el año que más jugadores madridistas fueron fue en Rusia 2018, con quince futbolistas.

En Qatar 2022, el Madrid llevó al Mundial a 13 jugadores, hasta que se lesionó Karim Benzema, mientras en Brasil 2014 fueron 12. El año que menos jugadores fueron ocurrió en Corea y Japón 2002, con tan sólo ocho futbolistas. En Sudáfrica 2010 y Alemania 2006, el Real Madrid tuvo a diez futbolistas representando al club madrileño.