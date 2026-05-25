Fran Fuentes 25 MAY 2026 - 14:21h.

Luis De la Fuente explica los motivos en sala de prensa

Las reacciones de los jugadores de la Selección Española tras ser convocados al Mundial 2026

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Tras dar a conocer la lista de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Luis De la Fuente ha explicado los motivos de las principales ausencias de la convocatoria, desde la difícil elección de los porteros, dejando fuera a Álex Remiro para convocar a Joan García, hasta la citación de Gavi o la ausencia de Dean Huijsen y Dani Carvajal. A continuación, repasamos las palabras delo seleccionador que justifican cada una de las ausencias en la lista.

Álex Remiro: "Tenemos a los mejores porteros del mundo, quien hubiera estado en esta lista sería de absoluta garantía y podría haber sido titular. Tenemos tres porteros de una calidad y solvencia impresionante. (...) He hablado con Álex Remiro, pero permíteme que no te diga lo que le he dicho. Simplemente, transmitirle que no iba a estar con nosotros. Lo ha entendido perfectamente. Es un jugador perfectamente integrado en nuestra mentalidad, nuestro grupo, nuestra familia. Sabe que, con todo el respeto que le tenía cuando estaba él, él lo acepta de igual manera que cuando están otros compañeros".

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Le Normand y Huijsen: "No voy a hablar de jugadores que no han venido, permitidme hablar de los que sí. Es conocido el rendimiento de Pubill y Eric García, también como otros jugadores que podían haber venido con nosotros. Hemos creído que era el momento oportuno porque viven un momento muy bueno, en lo futbolístico y lo personal. Eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Están haciendo una gran campaña. Dije que iba a haber futbolistas que nunca habían estado con nosotros. Eric ha estado conmigo desde la sub 19, y a Pubill le conozco desde la sub 21 y selección olímpica también".

Jugadores del Real Madrid: "Soy seleccionador nacional. No miro la procedencia de ningún jugador. Únicamente miro si tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro si es de un equipo o de otro, no tengo mentalidad localista, lo miro en global y como jugadores de la Selección Española. Ni nos interesa ni tiene mayor interés que para las cábalas que hacen unos u otros".

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Carvajal y Morata: "Me vais a permitir que haga una excepción, dije antes que no hablaría de los que no están, pero me voy a tomar una licencia y tener unas palabras para Dani y Álvaro, por la importancia que han tenido con nosotros, que siguen teniendo y que, Dios quiera, la tengan en el futuro. No se ha terminado su ciclo. Llegarán mejores momentos en los que pueda contar con ellos. Han dejado un legado imborrable de señorío, de personalidad, de liderazgo, de capitanía con letras mayúsculas. Pero la gente que se quedan, los Rodrigo, Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, por antigüedad los siguientes capitanes para recoger ellegado de ellos, están igual de preparados que ellos. Tienen la misma madera, y nos dan mucha tranquilidad. Agradeciéndoles todo lo que han hecho y esperando que en un futuro nos volvamos a encontrar".

Pablo Fornals: "Dejar fuera a jugadores capacitados en lo humano y en lo profesional. Pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades. La vida no regala a nadie nada, se lo han ganado exactamente igual que los 26 convocados".