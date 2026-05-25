Jorge Morán 25 MAY 2026 - 13:50h.

Los futbolistas mostraron su felicidad después de la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente explica su decisión final en la portería de España y la llamada a Joan García

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Ya es oficial. Luis de la Fuente ha desvelado los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Española para el Mundial 2026. Y aunque hay alguna ausencia importante, la lista sigue una línea continuista y cuenta con el regreso de un Pablo Gavi que rompió a llorar mientras seguía la rueda de prensa desde el vestuario del Barcelona.

Pero el mediocentro sevillano no fue el único que reaccionó a la lista de Luis de la Fuente. Estar en un Mundial es un sueño que muy pocos logran cumplir y después de las convocatorias, muchos son los que dejan su impresión tras la llamada.

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Las reacciones de los jugadores de España

Además de Gavi, uno de los primeros en reaccionar ha sido Álex Baena. El mediocentro del Atlético resubió una historia en Instagram, en la que había sido etiquetado, con la lista de convocados y una fotografía suya con la camiseta de España. "A demostrar lo que todos sabemos que vales", le escribió Nuria Baena.

También quisieron publicar su reacción dos jugadores del Athletic como Aymeric Laporte y Nico Williams. Los dos vascos subieron una fotografía suya con la camiseta de España en modo de celebración por estar en Estados Unidos, México y Canadá. El Real Celta publicó algo similar, pero con su Borja Iglesias realizando un corazón con los dedos.