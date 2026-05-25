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Enrique Riquelme llama a la españolización del Real Madrid y pide un debate a Florentino Pérez

Enrique Riquelme llama a la españolización del Real Madrid y pide un debate a Florentino Pérez
Enrique Riquelme, candidato al Real Madrid. ElDesmarque
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Enrique Riquelme será el rival de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. Y aunque todavía quedan cosas que descubrir dentro de su candidatura, el empresario ha dejado claro que quiere españolizar el club. Lo hizo durante la presentación de su sede electoral, justo en frente del Estadio Bernabéu.

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