Enrique Riquelme llama a la españolización del Real Madrid y pide un debate a Florentino Pérez
El candidato habló en la presentación de su sede electoral
La curiosidad de la carrera electoral del Real Madrid: las sedes de Florentino Pérez y Riquelme, separadas por 100 metros
Enrique Riquelme será el rival de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. Y aunque todavía quedan cosas que descubrir dentro de su candidatura, el empresario ha dejado claro que quiere españolizar el club. Lo hizo durante la presentación de su sede electoral, justo en frente del Estadio Bernabéu.