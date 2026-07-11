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Courtois reconoce que fue sustituido por decisión del míster: "Yo quise seguir un poco más"

Courtois, en el Bélgica-España
Courtois, en el Bélgica-España. Europa Press
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La imagen de Thibaut Courtois abandonando el terreno de juego entre lágrimas por lesión ha encendido todas las alarmas. El meta belga se dolió de unas molestias en el muslo y el técnico belga no dudó en cambiarlo. Ahora, tras el partido, el propio guardameta ha desvelado en que su intención era seguir, pero que el seleccionador decidió sacarlo del Bélgica-España en la segunda mitad.

Lesión: "Es una pena tener que salir así más cuando te estás encontrando bien. Es una decisión del míster. Yo quise seguir un poco más para ver si podía aguantar más sin golpear en largo. Nuestro en juego hoy estaba basado en buscar ese balón largo con segundo balón. Como portero es difícil. No hay problema. Es una decisión de él y ya está".

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Partido difícil: "Hemos planteado un buen partido a España. Ellos intentan matar con la posesión con los balones a la espalda. Hemos defendido bien. No nos hemos metido atrás. Hemos intentado presionar. Hemos hecho daño en ese balón largo. La segunda parte han sido más ofensivos. Lo hemos estado sosteniendo bien. La lesión ha dio una pena tener que salir".

Los dos goles encajados han sido muy parecidos: "No estaba mal. Estaba un poco alto y seco. El primero es un balón rápido de Dani Olmo que lo paro bien, pero luego tan cerca no puedes blocar un balón así. Lo intentas despejar fuera. El segundo gol él lo intenta blocar, como viene un poco más lento, no lo puedo blocar. Es cosa del fútbol".

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Courtois se marcha lesionado y llorando
Courtois se marcha lesionado y llorando. Europa Press

Sensaciones con la lesión: "No creo que sea muy grave. O espero que no. Como no me he forzado a golpear más, será una lesión pequeña. Desde el principio del torneo llevo muchos balones largos y en algún momento tu cuerpo dice basta. Quizás las tensiones del partido. Ya veremos cuando sea la resonancia. Quizás en Madrid en unos días y ojalá no sea nada grave y pueda empezar pronto la nueva temporada".

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