Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 23:54h.

Lamine Yamal ya tiene la mirada puesta en las semifinales contra Francia

Luis de la Fuente eleva a Mikel Merino y avisa con Francia: "Van a estar igual de preocupados ellos"

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La selección española ya está en las semifinales del Mundial después de superar con autoridad a Bélgica en un encuentro en el que volvió a demostrar por qué está considerada una de las grandes favoritas al título. El combinado de Luis de la Fuente fue superior durante buena parte del choque, controló el ritmo del partido y encontró el premio con una victoria que le permite seguir soñando con levantar el trofeo. Ahora, el siguiente obstáculo será Francia, con la que se citará el próximo martes en Dallas por un puesto en la gran final. Será un duelo entre dos de las selecciones con mayor talento del campeonato y una reedición de la semifinal de la Eurocopa de 2024, en la que España salió vencedora con un brillante Lamine Yamal como gran protagonista.

En esta ocasión, el joven extremo del FC Barcelona no firmó su actuación más brillante en términos ofensivos, pero volvió a desempeñar un papel fundamental para el equipo. Constantemente vigilado por la defensa belga y con ayudas permanentes sobre su banda, Lamine fue un auténtico puñal por el costado derecho, obligando a Bélgica a multiplicar esfuerzos para frenar sus arrancadas. Esa atención abrió espacios para sus compañeros y permitió que España encontrara soluciones por otras zonas del campo. Aunque no destacó con goles ni asistencias, su capacidad para fijar rivales y generar desequilibrios volvió a ser determinante en el triunfo de la Roja.

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Lamine Yamal no teme a Francia

Al término del encuentro, el internacional español mostró su satisfacción en declaraciones a TVE. "Estamos muy felices. Queríamos llegar hasta el final en el Mundial. Estoy contento", aseguró. Sobre el desarrollo del partido, añadió: "Hemos sido superiores. El gol nos dejó una sensación rara porque llegó cuando estábamos mejor. Pero la realidad es que nadie nos ha jugado de tú a tú. Todos nos esperan atrás. Lo importante es la victoria". Además, fue preguntado por las constantes ayudas defensivas que recibió de Maxim De Cuyper y el resto de la zaga belga para intentar frenarle. "Es lo que hay. Siempre queda algún compañero solo. Yo estoy para ayudar al equipo y ganar, que es lo que me importa", respondió con naturalidad.

Con el billete para semifinales ya asegurado, todas las miradas apuntan ahora al esperado enfrentamiento contra Francia. Lamine Yamal no escondió la enorme confianza con la que afronta el choque frente al conjunto dirigido por Didier Deschamps y dejó un mensaje que refleja el momento de fortaleza que atraviesa la selección española. "Ellos son los que nos tienen que tener miedo. Ya los hemos eliminado. Sinceramente, creo que somos los dos mejores equipos del Mundial, pero no tenemos ningún miedo", afirmó el futbolista azulgrana. Unas palabras que elevan la moral de una España que afrontará el martes una auténtica final anticipada en Dallas, convencida de que tiene argumentos suficientes para volver a superar a Francia y dar el último paso hacia la gran final del Mundial.