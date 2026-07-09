Cuadro del Mundial 2026 y cruces de semifinales: fechas y horarios

Los dos partidos de semifinales se jugarán el martes 14 y el miércoles 15

Todas las fechas y horarios de los partidos que tendría España hasta la final

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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y definitiva. Tras una ronda de octavos de final apasionante y plagada de sorpresas, llegan los cuatro partidos de cuartos, en los que se decidirán los cuatro equipos que alcanzarán las semifinales del torneo y lucharán por una plaza en la gran final de Nueva York. Entre ellas está España, que vuelve 16 años después a esta penúltima ronda tras dejar en el camino a Austria en dieciseisavos con una cómoda goleada y a Portugal en octavos con un tanto in extremis de Mikel Merino.

Cuadro del Mundial 2026

Por el lado izquierdo del cuadro, Francia y Marruecos lucharán este jueves por la primera plaza en semifinales después de dejar en el camino a Paraguay y Canadá, respectivamente. Este viernes será el turno de España, que después de eliminar a Portugal tendrá que medirse ante Bélgica, que dejó en el camino a Estados Unidos.

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Por el lado derecho del cuadro, los dos partidos de cuartos se jugarán el sábado. Primero, Noruega e Inglaterra buscarán un billete en semifinales tras dejar en el camino a Brasil y México, respectivamente. Y a última hora de la noche (madrugada española), Argentina y Suiza lucharán por la última plaza para estar entre los cuatro mejores equipos del mundo.

Cuándo son las semifinales del Mundial 2026: fechas y horarios

Ganador del Francia-Marruecos vs ganador del España-Bélgica: martes 14 de julio a las 21:00 horas.

Ganador del Noruega-Inglaterra vs ganador del Argentina-Suiza: miércoles 15 de julio a las 21:00 horas.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 21:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Además, el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará un día antes, el sábado 18 de julio, a las 23:00 horas.

*Horarios correspondientes a España peninsular.