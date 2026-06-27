Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 11:25h.

Después de quedar como primera del grupo H, España ya sabe todas las fechas y horarios de los partidos que quedan hasta la final del Mundial 2026

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Después de la difícil victoria de la Selección Española contra Uruguay, el equipo de Luis de la Fuente se ha clasificado como primera del grupo H. Evitan de esta manera a la Argentina de Messi y ya se dibuja una ruta clara para llegar a la ansiada final en New Jersey. El siguiente partido (de dieciseisavos de final) se disputará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00h contra el segundo clasificado del grupo J (Austria o Argelia). Pero, además de este cruce, España ya conoce el resto de los partidos, fechas y horarios que tendrá si sigue pasando de ronda. A continuación, te explicamos todo sobre la ruta de España para llegar a la final.

Los horarios de todos los partidos que le quedarían a España

El primer choque en los dieciseisavos, como decimos, sería el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles contra el segundo clasificado del grupo J que se sabrá después de los partidos que cierren la clasificación de este grupo en la madrugada del sábado al domingo. En caso de ganar en dieciseisavos, los octavos se disputarían el lunes 6 de julio (también a las 21:00h) en Dallas. Si siguen avanzando hasta cuartos, tocaría volver a Los Ángeles para disputar de nuevo otro encuentro en el SoFi Stadium el viernes 10 de julio, de nuevo a las 21:00h. Las semifinales serían otra vez en Dallas, el martes 14 de julio en horario de las 21:00h en España. Y la ansiada final, marcada con tinta roja en el calendario, sería el domingo 19 de julio, otra vez a las 21:00h, en Nueva Jersey. De esta manera, al ser primera de grupo, España se ha asegurado no volver a jugar de madrugada en horario local de nuestro país.

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En cuanto a los choques, todavía es especular mucho porque faltan muchos partidos por jugarse en esta fase de grupos, pero iremos actualizando a medida que vayan quedando claros los clasificados. De primeras sabemos que los dieciseisavos serían contra Austria o Argelia, dependiendo de cuál de las dos quede clasificada en segunda posición. Para los octavos podría salir un enfrentamiento entre Colombia, Ghana o Croacia, pero con Portugal amenazando si les da por perder contra los cafeteros.

En cuartos, ya con muchos equipos que podrían tocar, la Estados Unidos de Pochettino pinta que puede llegar hasta ahí y sería el rival de España para ese partido. La semifinal, si nos centramos solo en una de las grandes favoritas, podría ser la todopoderosa Francia de Mbappé, Olise y Dembelé. Y ya para una hipotética final, los equipos que llegan más fuertes son la Argentina de Messi y la Brasil de Vinicius y Ancelotti. Un camino, ya definido, que no será ni mucho menos fácil y que primero hay que ir superando partido a partido sin querer gafarlo con muchas especulaciones.

El camino de España hasta la final del Mundial