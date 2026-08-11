El futbolista y la modelo confirman su enlace en las redes sociales

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Fumata blanca: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se han casado. Un año después de anunciar que se habían comprometido y tras algunas imágenes surrealistas relacionadas con su boda durante los últimos días, el jugador y la modelo han publicado este martes una fotografía en Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas de compromisos, confirmando que la boda se ha celebrado en el más absoluto secreto.

Durante las últimas semanas se había especulado con la ceremonia de Cristiano y Georgina e incluso cientos de seguidores llegaron a acudir a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, el pasado sábado tras un rumor que apuntaba a que sería el día clave para que contrajeran matrimonio. Anteriormente, también surgieron rumores de que la ceremonia se celebraría en el área metropolitana de Lisboa.

Finalmente, los dos se han dado el 'sí, quiero' alejados de los focos, sin que se sepa exactamente dónde se ha producido la firma o la celebración. Cristiano y Giorgina anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común y, a partir de ahora, ya podrán decir que son marido y mujer.