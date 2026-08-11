El campeón mundial ha llegado a Majadahonda en su superdeportivo

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El Atlético de Madrid ha realizado este martes su segunda sesión de entrenamientos individualizados. Los últimos internacionales en volver al trabajo, entre los que se incluye Julián Álvarez, se han entrenado en Majadahonda a la espera de incorporarse al grupo a partir del miércoles. Entre ellos estaba Marcos Llorente, uno de los últimos en regresar a Madrid tras proclamarse campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

Habitualmente, los jugadores colchoneros acuden a los entrenamientos montados en los coches oficiales del club. Pero este martes, por contra, Llorente lo ha hecho en su coche particular. Y no es cualquier coche, sino nada menos que un Ferrari con el que ya se le ha visto en más de una ocasión por las calles de la capital.

Precio, modelo y detalles del Ferrari de Marcos Llorente

Llorente ha llegado al Cerro del Espino con un Ferrari 812 Superfast de color negro. Se trata de un superdeportivo biplaza producido por el grupo italiano entre 2017 y 2024. A tenor de la matriculación del coche, todo apunta a que tiene cuatro años de antigüedad y fue adquirido por el jugador del Atlético a finales del año 2022.

El Ferrari 812 Superfast de Marcos Llorente tiene un precio estimado de cerca de 350.000 euros, dependiendo de los extras. Actualmente, se puede encontrar por un precio similar en webs de segunda mano. Cuenta con un motor V12 atmosférico de 6,5 litros de 800 CV, puede alcanzar una velocidad máxima de 340 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 km/h en sólo 2,9 segundos.

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Como es habitual en todos los superdeportivos, no se trata de un coche precisamente beneficioso para el medio ambiente. El consumo medio del Ferrari 812 Superfast es de unos 15 litros cada 100 kilómetros, cifra que puede aumentar hasta los 25 litros por cada 100 kilómetros en ciudad.