El sueco tiene roto el ligamento cruzado anterior y no podrá salir del club en verano

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El FC Barcelona confirma los peores pronósticos con Roony Bardghji. Tras encender las alarmas en la sesión de entrenamiento este lunes y someterse a pruebas médicas, el club ha confirmado que el sueco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Una lesión que cambia por completo su futuro a corto plazo, descartando una salida en verano y diciendo casi adiós a la temporada.

"El jugador del primer equipo Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días, el jugador será sometido a una intervención quirúrgica", ha informado la entidad azulgrana en un escueto parte médico.

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La nueva situación de Roony Bardghji tras su lesión

La lesión de Bardghji se produce en un momento complejo. El sueco estaba en la rampa de salida del Barça y sin sitio en la plantilla de Hansi Flick. De hecho, ni siquiera viajó el pasado a tierras italianas para el triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest, en un gesto inequívoco de que no entraba en los planes del técnico y se le buscaba una salida.

Ahora, por contra, esta grave lesión de rodilla cambia por completo su panorama. Roony no podrá salir en este mercado veraniego, ya que estará un mínimo de seis o siete meses de baja y no volverá a jugar, como mínimo, hasta febrero o marzo de 2027, lo que también complica una posible salida en enero. Si el tiempo de recuperación se extiende a los ocho o nueve meses, el sueco podría haber dicho prácticamente adiós a la temporada... justo la semana que empieza LaLiga.

Roony, de 20 años, llegó al Camp Nou el pasado verano procedente del Copenhague a cambio de 2,5 millones de euros y tiene contrato hasta 2029 con el Barça. El pasado curso disputó un total de 28 partidos en los que anotó dos goles y repartió cuatro asistencias, jugando apenas 872 minutos entre todas las competiciones.