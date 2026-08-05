A Deco se le estanca la salida de Bardghji: las opciones con las que cuentan en el Barça

Celia Pérez 05 AGO 2026 - 12:35h.

El futbolista no entra en los planes de Hansi Flick

La ruta a seguir del Barça con Ferran Torres con su futuro en el aire y el interés por su fichaje

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El Barcelona sigue tomando ritmo esta pretemporada bajo la atenta mirada de Hansi Flick. El técnico alemán pone a punto a su plantilla pendiente de las modificaciones que el mercado pueda provocar en el equipo. Entre fichajes que marcan la hoja de ruta de Deco y las posibles salidas, en el club estudian casos como el de Roony Bardghji.

El sueco es probablemente uno de los casos más estancado. No consiguió aprovechar sus pocas oportunidades durante el pasado curso y en el club consideran que lo mejor es una salida, sin establecer aún si será en forma de traspaso o cesión. A diferencia de otros futbolistas, no parece que su marcha esté demasiado encaminada y, de momento, sigue trabajando a las órdenes de Hansi Flick.

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Ante el Birminghan aprovechó sus minutos e hizo gala de su verticalidad, pero lo cierto es que la competitividad en las bandas, más aún con la llegada de Adeyemi, se antoja complicado que siga en el FC Barcelona. No hay espacio y, según contaba el diario Sport, en el club dan prioridad a una venta, con opción de recompra, pero en cambio el jugador preferiría salir cedido para volver la siguiente temporada.

Entre sus opciones se encuentra el Olympique de Marsella, pero también han preguntado por el cubes como el Oporto, el Ajax, el Birghton o algunos de la Premier League. En España también hay equipos que han preguntado por Bardghji, aunque el jugador prioriza un proyecto en el que pueda ser titular y poder disputar competición europea.

En la Ciudad Condal esperan que en estas semanas se pueda encarrilar su salida y comenzar a tomar decisiones. La dirección deportiva entiende que el valor del futbolista puede rondar los 15 millones de euros y que podría encontrar un traspaso beneficioso este verano para todas las partes.