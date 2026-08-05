Basilio García Sevilla, 05 AGO 2026 - 07:47h.

Amistoso de altura el que disputa el Betis en Dublín

El plan especial que ha realizado Cucho Hernández este verano: "Me exigí un poco más"

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El Real Betis Balompié disputa este miércoles su gran cita de la pretemporada. Se mide a todo un campeón de la Premier League como el Arsenal londinense, también en un escenario de altura como el Aviva Stadium de Dublín, la capital de Irlanda. Será el sexto y antepenúltimo partido amistoso de la pretemporada verdiblanca, a la que solo le quedan los partidos ante el Bournemouth y el Inter de Milán.

Para este encuentro, Manuel Pellegrini ha depurado la lista de convocados para asemejarla a la que tendrá que poner en liza cuando comience la competición. La mejor noticia es que cuenta con la presencia de Cucho Hernández, reincorporado tras el Mundial este lunes. Ante la ausencia de delanteros, el colombiano apunta a tener minutos, más aún teniendo en cuenta que tanto Gonzalo Petit como Iker Losada se han quedado en Sevilla mientras se resuelve su futuro.

Por su parte, se trata del tercer amistoso del equipo de Mikel Arteta, que se impuso por 3-0 al MK Dons en sus campos de entrenamiento y por 1-4 al Girona en Montilivi. El subcampeón de la UEFA Champions League para medir la buena pretemporada del equipo verdiblanco.

Cómo y dónde ver el Arsenal - Real Betis

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV, que emite también desde el canal de Youtube oficial del club verdiblanco.

- Hora y día: este partido, el sexto de la pretemporada bética, se disputará este miércoles 5 de agosto a las 20.30 horas -19.30 hora local- en el Aviva Stadium, en Dublín (Irlanda).

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.