El once ideal de Pellegrini para el Betis en la 26/27: sujeto a cambios y la famosa 'guinda'

Álvaro Borrego 04 AGO 2026 - 19:00h.

Ez Abde, Antony o Isco, si le respetan las lesiones, volverán a ser las estrellas de un Betis al que aún le faltan varios retoques

El Betis aplicará un novedoso software para optimizar posibles fichajes y futuras operaciones

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El Real Betis Balompié afronta la que probablemente será una de las temporadas más exigentes del presente siglo. El regreso a la Champions League 21 años después requerirá de todos los esfuerzos posibles, con futbolistas obligados a dar un paso al frente, pero también con la obligatoriedad de dar un salto de calidad a la plantilla. A expensas de la llegada de nuevos refuerzos, Manuel Pellegrini tratará de optimizar sus recursos para dar la mejor cara posible en la máxima competición continental y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey, sin dejar de valorar que el buen hacer en LaLiga es lo que verdaderamente brinda estabilidad económica a la entidad.

La dirección deportiva del Real Betis centra sus esfuerzos en la llegada de un centrocampista y un delantero, aunque las exigencias del límite salarial, a expensas de concretar alguna venta más, condicionan en buena medida los movimientos del club. Para la parcela ofensiva la entidad se mueve con cierta paciencia, supeditado a un mercado que se mantiene inflado, con clubes pagando por un valor muy por encima del real, mientras que para la zona de máquinas Manuel Pellegrini ha solicitado un perfil de corte más defensivo, más allá de lo que pueda ocurrir con Dani Ceballos. Todo ello, eso sí, sujeto al deseo de cerrar alguna venta que además de generar nuevas plusvalías libere margen importante para el límite salarial.

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Por el momento las únicas incorporaciones son las de Diego Conde, lesionado nada más llegar, Facundo Bernal y Fran García, quien parece haber elevado el nivel de una de las posiciones que más carencias había sufrido estas temporadas. Terminaron contrato Chimy Ávila, Bakambu, Adrián San Miguel y Ricardo Rodríguez. Se marcharon Sergi Altimira, a cambio de unos 20 millones de euros y Pau López. Ha regresado al Fenerbahce el centrocampista Sofyan Amrabat, cuyo regreso sigue en el aire dada la complejidad económica de la operación.

Ese carrusel de cambios, sumado a las lesiones o el tardío regreso de los internacionales, ha obligado a Manuel Pellegrini a realizar un sinfín de probaturas esta pretemporada, como la de utilizar a Nelson Deossa de delantero centro, además de contar con una nutrida presencia de canteranos. Más allá de eso, la apuesta del entrenador será muy similar a la vista hasta ahora. Un 4-2-3-1 con dos extremos rápidos y un centro del campo dominador, aunque la llegada de Fran García deja entrever mayor protagonismo para los carriles, como aquel Betis campeón de Copa en 2022.

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En cualquier caso, lo visto en pretemporada distará bastante del once tipo para la temporada, aunque con tres competiciones la rotaciones será un denominador común de las alineaciones. Sea como fuere, y por poner un once de gala, el Real Betis podría salir con Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Natan (si no sale), Bartra, Fran García; Facundo Bernal, Pablo Fornals, Ez Abde -si no sale-, Isco Alarcón -si regresa en plenitud de condiciones, Antony y el Cucho Hernández. Todos estos nombres sujetos a posibles salidas y nuevas llegadas, como la de Dani Ceballos, el pivote, el delantero centro o alguna sorpresa más que pueda traer el mercado.