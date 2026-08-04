Vinicius desvela los tres consejos de Mourinho para triunfar a su lado

Javi Rayo 04 AGO 2026 - 16:46h.

El futbolista brasileño ha hablado para los medios del club

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Vinicius se incorporó este lunes a los entrenamientos del Real Madrid tras unas vacaciones que dieron mucho que hablar. El futbolista brasileño se puso por primera vez bajo las órdenes de un José Mourinho que sigue a la esperar de saber si podrá contar o no con el extremo en su regreso al conjunto blanco. Tras los primeros entrenamientos, Vinicius ha hablado para los medios del club y ha desvelado los tres consejos que el técnico portugués le ha dado para poder triunfar junto a él.

Vinicius y Mourinho, cara a cara

"Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol". Así de simple. Esas fueron las directrices que José Mourinho dio a Vinicius en sus primeras horas juntos. El futbolista brasileño afirma que estos primeros días servirán, sobre todo, para conocer a los nuevos compañeros: "Estoy conociendo al entrenador, a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Creo que tenemos que prepararnos ahora fuerte físicamente para que luego durante la temporada no tengamos tantas lesiones y podamos contar con todos".

José Mourinho ha puesto doble entrenamiento a sus jugadores para recuperar el tono físico perdido durante las vacaciones. "Dos días ya. Ayer doble, hoy una sesión, ahí vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio, al final son trabajos cortos para cargar más las piernas. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así, tenemos que estar preparados", afirma Vinicius.

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Unas palabras, las del brasileño, donde los madridistas han visto un mensaje intrínseco: Vinicius continuará en el Real Madrid. Lo cierto es que el futbolista brasileño habla desde el compromiso. Sin embargo, sigue sin dar respuesta a la oferta de renovación de su todavía club y el Arsenal sigue muy pendiente de la situación, dispuesto a ofrecer 150 millones al club blanco y 30 'kilos' anuales al jugador.