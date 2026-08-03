Vinicius condiciona la petición del Real Madrid a Mourinho

Javi Rayo 03 AGO 2026 - 23:33h.

El Real Madrid le encargó una tarea a Mourinho pero el futuro de Vinicius lo condiciona

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La decisión de Vinicius de renovar (o no) condiciona totalmente los planes deportivos del Real Madrid. Con un año por delante de contrato, el futbolista brasileño se divide entre aceptar la oferta de renovación la cual no cumple sus exigencias- o dar un giro radicar a su carrera y convertirse en la estrella del Arsenal de Mikel Arteta. Mientras, los días pasan y José Mourinho sigue con una gran tarea pendiente.

Como contamos en ElDesmarque antes del fichaje de José Mourinho, la tarea que la directiva le quería encomendar era lograr que Vinicius y Mbappé consiguieran entenderse en el campo. Una empresa en la que fracasaron Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Casi nada. Antes del interés del Arsenal y de las evasivas de Vinicius, el Real Madrid nunca contempló la opción de deshacerse de ninguna de sus dos estrellas. El objetivo era claro, encontrar la mejor versión de ambos, no de manera individual, sino como dupla.

Una tarea pendiente a la que José Mourinho no sabe todavía si se tendrá que enfrentar o no. Si Vinicius acaba saliendo, Mbappé será el líder indiscutible del Real Madrid y el técnico portugués tendrá que dar con un planteamiento futbolístico que le haga brillar. Si el brasileño se queda, entonces tendrá que hacer que ambos se entiendan en el campo. Que funcionen como un perfecto engranaje.

En los primeros partidos de pretemporada, Mourinho ya ha dejado claro que su sistema de juego será un 4-2-3-1 pero no es lo mismo que sólo esté Mbappé, a que también este Vinicius. A priori no hay remplazo para el brasileño hasta que el fichaje de Diomandé no se concrete. Si Vinicius sale y no llega el costamarfileño, el técnico luso tendría que dar un cambio de tuerca a su planteamiento técnico.

Y no habrá que esperar mucho para salir de dudas. El Real Madrid viajará a Barcelona el 22 de agosto para enfrentarse al Espanyol. Para el debut en LALIGA José Mourinho deberá tener ya claro con qué sistema jugará y qué jugadores lo compondrán. Con Mbappé y Vinicius o sólo con uno de ellos.