Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 22:20h.

El delantero, rumbo a la Premier League

Gonzalo García vs Carlos Espí: el Big Data analiza el cambio de delanteros del Real Madrid

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Era un secreto a voces. Tras las informaciones del pasado fin de semana, el Real Madrid ha oficializado este lunes la salida de Gonzalo García. El canterano pone fin a más de diez años en la entidad blanca y pone rumbo a la Premier League. El Fulham, motivado por la petición de Álvaro Arbeloa, se lanzó con todo por el joven delantero y consiguió su fichaje.

El conjunto inglés ha arrojado nuevos detalles contractuales de la operación. Gonzalo García firma hasta junio de 2031 con el Fulham con una opción de ampliar la vinculación entre ambas partes por una temporada más.

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Por su parte, el Real Madrid ha querido despedir al joven ariete con honores. El conjunto merengue brinda unas cariñosas palabras a Gonzalo García, y como puede observarse en su escrito oficial, le deja abierta la puerta de cara al futuro. Sin duda, Álvaro Arbeloa ha sido clave en una operación que apunta a no ser la última en este mercado de verano entre el club blanco y el conjunto de la Premier League.

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La despedida del Real Madrid a Gonzalo García

A través del siguiente comunicado oficial, la entidad blanca dijo adiós a su canterano: "El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García. Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga.

Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida".

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Le acompañará César Palacios

El Real Madrid también oficializó la salida del centrocampista: "El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador César Palacios.

Palacios llegó al Real Madrid en 2020 con 15 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada 2022-2023, ganó con el Juvenil A el triplete (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones). Este año ha debutado con el primer equipo.

El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Palacios su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club.

El Real Madrid le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida".