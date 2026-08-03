La Real Sociedad altera su plan de mercado y sustituye una operación: decisión tomada

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 20:43h.

Dos futbolistas afectados y una decisión inamovible

Día, hora y rival del equipo txuri urdin en la cuarta jornada de LALIGA

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La Real Sociedad está inmersa en uno de sus mercado veraniegos más complicados. A escasas semanas del debut en LALIGA EA Sports, el club donostiarra sigue sin estrenar el contador de nuevos fichajes. Erik Bretos tiene en mente varios objetivos para reforzar el eje de la zaga y el ataque, aunque prioriza una operación salida nada sencilla. Tanto es así que la dirección deportiva, en consenso con el cuerpo técnico, ha apostado por alterar el plan inicial.

A falta de nuevas caras en la primera plantilla, Pellegrino Matarazzo ha podido analizar al detalle a futbolistas que no había tenido la oportunidad de ver en el día a día el pasado curso. Los regresos de los cedidos protagonizan las únicas 'novedades' realistas, aunque un giro en la operación salida apunta a cerrar la puerta a uno de ellos.

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La Real Sociedad altera su plan y sustituye una operación

La posición del lateral izquierdo es, sin lugar a dudas, la mejor cubierta en estos momentos por el número de efectivos existente. Sin obviar al canterano Jon Balda, la Real Sociedad tiene en nómina a Sergio Gómez, Javi López y Aihen Muñoz. Por esta razón, Erik Bretos apostó por aligerar el número de futbolistas en este perfil de la zaga y todos los focos apuntaban al último de los citados.

Osasuna tocó la puerta del doble campeón copero y Aihen Muñoz estaba por la labor de abandonar Anoeta en busca de más oportunidades. Y cuando todo parecía decidido, la operación cambia de protagonista.

Según informa Noticias de Gipuzkoa, ahora es Javi López el futbolista que apunta a salir nuevamente de la Real Sociedad. El Rayo Vallecano, en un interés adelantado por Ángel García, se suma a la lista de pretendientes del lateral izquierdo tras una cesión productiva en Oviedo.

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Con la salida de Aihen Muñoz enfriándose y la de Javi López calentándose, la Real Sociedad aguarda avances aunque ya ha tomado una decisión. El club, según la citada fuente, no contempla ninguna nueva incorporación en el lateral izquierdo salga quien salga.