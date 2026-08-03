El vacío de fichajes de la Real Sociedad, un récord de 15 años hasta llegar a Carlos Vela

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 13:00h.

Julián Brandt, el último en salir del radar de Bretos

El once ideal de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad 26/27: tres puestos en duda sin fichajes

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El recorrido de Erik Bretos en el mercado de fichajes mantiene el interrogante de las últimas semanas tras una lluvia de nombres rumoreados de los que ninguno aterriza en Zubeldia. A pesar de las expectativas del proyecto comandado por Pellegrino Matarazzo desde el primer minuto, al afición recurre una y otra vez a la cuestión de las incorporaciones mientras otro de los favoritos, Julian Brandt, pone rumbo a la Eredivisie.

La búsqueda activa de un central y de un centrocampista para potenciar el bloque es un reto para Erik Bretos, que todavía no tiene nombres ni apellidos a pesar de las negociaciones. Con la tensión encima de la mesa por las peticiones de la afición txuri-urdin a sabiendas de las necesidades en determinadas posiciones, la realidad es que es la primera vez en 15 años que el club tarda tanto en anunciar un traspaso a estas alturas de la temporada.

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Hay que viajar al verano de 2011 para recordar la cesión de Carlos Vela desde el Arsenal, una operación deseada que en aquel momento llegó el 17 de agosto. En aquella época Xabi Prieto, Claudio Bravo y un joven Antoine Griezmann eran las caras de un proyecto que venía de quedar 15º en Primera División y ahora afrontaba una ilusionante temporada con Montanier en el banquillo.

Si el recuerdo vale de algo para la afición txuri-urdin es por la esperanza de dar con algún jugador de lustre para ejecutar algún traspaso sonado ahora que el premio de la Copa del Rey está en el primer plano. Con el sorteo de la Europa League a la vuelta de la esquina a finales de mes, la proyección de la plantilla necesita al menos un central, un centrocampista y quizás alguien más en ataque.

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Mientras tanto uno de los grandes agentes libres del mercado, Julian Brandt, deja en visto a la Real Sociedad para firmar con el Ajax del técnico español Míchel en uno de los movimientos más inesperados del fin de semana. A pesar de la cercanía del centrocampista con proyectos como la Real Sociedad, el Real Betis o el Leeds United, su destino tras quedar como agente libre en el Dortmund es un pasaje a Ámsterdam.

Con la contratación para quedarse definitivamente a Kazunari Kita y a la espera de novedades, el club sigue moviéndose en el mercado mientras aparecen nombres como los de Krejci, Zezé o Leo Scienza entre otros.