Joaquín Anduro 02 AGO 2026 - 21:42h.

Pellegrino Matarazzo mantiene la base de la Real campeona de Copa

El motivo de la ausencia de Álex Remiro en el Toulouse-Real Sociedad

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La Real Sociedad afronta la temporada 26/27 como la primera desde el inicio de Pellegrino Matarazzo tras un arranque del estadounidense exitoso con la conquista de la Copa del Rey en La Cartuja. El técnico estadounidense mantendrá el mismo esquema con el híbrido entre 4-4-2 y 4-2-3-1 sin regresar de momento a los tres centrales en una plantilla que, a tres semanas de arrancar LALIGA EA Sports, sigue siendo la misma que finalizó la pasada campaña.

Tal y como sucedió el pasado verano, Erik Bretos aguanta con paciencia en el mercado ya que apenas han llegado Kazunaru Kita ya en propiedad tras un año de cesión en el filial y Jon Pacheco, de vuelta tras curtirse en el Alavés. El director deportivo busca también un central, con Ladislav Krejci como el principal candidato, y alguna pieza más en ataque con la duda aún de si saldrá algún futbolista.

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Con estos mimbres, Pellegrino Matarazzo tiene en mente una alineación de momento en la que Álex Remiro arrancará en la portería en un año clave al acercarse el final de su contrato. El neoyorquino, a falta de más centrales, ha probado de nuevo con un 4-4-2 en el que Jon Mikel Aramburu y Sergio Gómez seguirán ocupando los laterales y Jon Martín, ya blindado, e Igor Zubeldia jugarán en el eje de la zaga.

Por delante, la primera de las dudas con el acompañante de Carlos Soler ya que Jon Gorrotxategi y Beñat Turrientes tuvieron cada uno un tramo de la pasada campaña como fijos. A esta pelea se le podría unir Yangel Herrera si el venezolano consigue una regularidad física después de una campaña marcada por las lesiones.

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En ataque, la banda derecha estará en disputa entre Take Kubo y Ander Barrenetxea, que llegan también después de una 25/26 en la que los problemas físicos les terminaron costando caros a ambos de cara al Mundial. Gonçalo Guedes jugará en la banda izquierda y Mikel Oyarzabal en el ataque con el último puesto en el aire entre un Luka Sucic que jugaría por detrás del capitán y Orri Óskarsson, que está en racha y aspira a formar una doble punta.

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El once ideal de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad 26/27

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Igor Zubeldia / Jon Pacheco, Jon Martín, Sergio Gómez; Beñat Turrientes / Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Take Kubo / Ander Barrenetxea, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson / Luka Sucic.