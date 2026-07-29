Pellegrino Matarazzo decide en la Real Sociedad y alimenta dos salidas en el mercado

Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 09:13h.

El técnico da algunas pistas relevantes

La Real Sociedad compite con el Ajax por el fichaje de Edson Álvarez

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La Real Sociedad sigue avanzando en su particular puesta a punto y por el momento con un resultado bastante positivo. Tras cuatro amistosos disputados con rivales de nivel, el equipo de Pellegrino Matarazzo da la cara y muestra buenas sensaciones en el terreno de juego. Aún restan pruebas por realizar y faltan nuevos cromos por llegar, aunque también se esperan salidas.

El pasado martes, el conjunto donostiarra venció a todo un Aston Villa en un partido en el que tiró de pegada. Matarazzo aprovechó la cita veraniega más compleja hasta la fecha para apostar por un once muy titular con LALIGA EA Sports de fondo.

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Tras la reanudación del choque, el preparador estadounidense incluyó hasta diez cambios, aunque en estas decisiones desde la banda, alimentó dos posibles salidas una vez desvelados los motivos de sus ausencias por Diario Vasco.

Las dos salidas que se alimentan en la Real Sociedad

Aitor Fraga, Jon Pacheco, Javi López y Mikel Goti. Estos fueron los cuatro activos realistas que no disfrutaron de minutos ante el Aston Villa. Obviando la entendible suplencia del guardameta, la citada fuente explica por qué los futbolistas de campo no participaron en un amistoso importante. El caso del centrocampista ofensivo es diferente, pues unas molestias físicas en el tobillo le impidieron participar y deberá someterse a las pertinentes pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión.

No obstante, Jon Pacheco y Javi López no disfrutaron de minutos por pura decisión técnica. Pellegrino Matarazzo decidió no incluir en el partido a ambos defensores y sus salidas se alimentan en este mercado de verano.

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El caso del lateral es más complicado, y aunque todo parecía apuntar a una salida de Aihen, su situación se calienta y podría volver a salir. Con el central hay más dudas, y es que su seguridad en salida de balón se valora en el cuerpo técnico txuri urdin, aunque no habría que descartar una nueva cesión si acaban llegando fichajes en el eje de la zaga.