Simeone perfila un cambio importante para Ademola Lookman en el Atlético de Madrid

Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 11:52h.

El técnico argentino continúa buscando su apuesta tipo

Santi Cañizares avisa al Atlético de Madrid por las condiciones de venta de Julián Álvarez: "La película cambia"

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El Atlético de Madrid trata de avanzar entre mucho ruido en su particular puesta a punto. La pretemporada rojiblanca, una de las más esperadas en el fútbol español por las tradicionales batallas físicas que deben afrontar los pupilos de Diego Pablo Simeone, ha estado marcada por el futuro de Julián Álvarez y una operación salida que aún aguarda por avances definitivos. Un escenario que permite a Ademola Lookman concentrar todos los focos.

El internacional nigeriano ha disfrutado de un verano muy tranquilo tras un aterrizaje en el fútbol español que dejó buen sabor de boca. Su estreno copero en aquella noche sevillana ya vislumbraba el tipo de futbolista que había firmado Mateu Alemany.

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En estos momentos, sin Julián Álvarez ni Alexander Sorloth pues aún continúan con sus vacaciones tras el Mundial 2026, el extremo izquierdo parece ser la única pieza garantizada del ataque colchonero para el próximo curso. Mientras tanto, el 'Cholo' Simeone perfila un cambio importante para él.

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Simeone perfila un cambio importante para Ademola Lookman

Este martes, el preparador argentino ha vuelto a liderar una nueva sesión de entrenamiento en la que ha ofrecido una interesante pista. Como avanza el medio Esto es Atleti, Simeone ha ensayado con un once titular para el inicio de la pretemporada con Jan Oblak en portería; Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en defensa; Carlos, Koke, Hjulmand y Lookman en el centro del campo; y con un ataque compuesto por Mendoza y el sorprendente Cubo.

Sobre el dibujo, la gran novedad la encarna un Ademola Lookman que dejaría la doble punta de lanza que ocupó el pasado curso para aprovechar su velocidad y regate desde la banda izquierda. No obstante, la entrada de Rodrigo Mendoza en ataque pone en duda la posición del nigeriano.

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Lookman podría ser protagonista en un nuevo Atlético de Madrid con dos mediapuntas detrás de la referencia en ataque (en este caso Miguel Cubo). El fichaje invernal colchonero y Mendoza apuntan a mostrar las variables más interesantes del equipo Simeone en esta pretemporada.

La pretemporada del Atlético de Madrid se empina

El conjunto colchonero comienza a diseñar su primer once veraniego con el Getafe CF como prueba de toque. Los del 'Cholo' Simeone se estrenarán en esta etapa estival contra los competitivos pupilos de José Bordalás. A renglón seguido, el Atlético de Madrid disputará amistosos contra Manchester United, Manchester City, Olympique de Marsella y SD Éibar.

La primera jornada de LALIGA EA Sports para los colchoneros se retrasa unos días a causa del regreso tardío del Mundial de varios de sus jugadores, como los campeones del mundo con España Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo.