El Oviedo toma una decisión por el futuro de Joaquín Delgado y las partes chocan

Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 10:20h.

El delantero centro apunta a vivir un nuevo capítulo en el mercado

Cruzan los dedos por el obstáculo que separa a Kevin Lomónaco y al Oviedo

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Si buscan en el diccionario la palabra 'fichaje' les aparecerá el nombre del Real Oviedo asociado. El conjunto carbayón continúa planificando el regreso a LALIGA Hypermotion con una lluvia de incorporaciones que le colocan ya como el gran animador del verano. Tras el descenso de categoría, la entidad azul apostó por una gran reestructuración de la plantilla para pelear por un nuevo ascenso. Aunque no todo son decisiones sencillas para la dirección deportiva, como ocurre en el caso de Joaquín Delgado.

El futbolista de Utrera causó sensación en Can Barça durante su periodo de cesión. Tanto fue así que el club catalán amagó con unas negociaciones con el Oviedo para firmar al delantero en propiedad, pero finalmente acabó regresando a la disciplina asturiana.

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En un primer momento, el regreso de Joaquín Delgado ilusionó y parecía que podía colarse en los planes de Julián Calero, aunque la realidad es que el Real Oviedo ha tomado una decisión en firme y las partes están chocando.

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El Oviedo toma una decisión por el futuro de Joaquín Delgado

Según avanza El Comercio, la situación de Joaquín Delgado ha cambiado por completo en el club azul. El Oviedo ha firmado en esta ventana estival a Chris Ramos, Víctor Mingo, Alexandru Isfan y a Carlos Fernández para la delantera. Cuatro nuevos cromos que cierran la puerta del primer equipo al utrerano y que le colocan en la rampa de salida.

El Oviedo ve con buenos ojos una nueva cesión para el ariete aprovechando que tiene contrato en vigor hasta junio de 2028. Con esta fórmula, y ante una posible explosión de Joaquín Delgado en el fútbol profesional, la entidad carbayona podría disfrutar al jugador el próximo curso.

No obstante, según la citada fuente, el futbolista no está por la labor de volver a salir cedido al igual que ocurriese la pasada temporada y apuesta por una salida definitiva del club azul. El traspaso o incluso la rescisión de contrato son las posibilidades que estarían sobre la mesa de Joaquín Delgado.