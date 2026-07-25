La revolución del Real Oviedo, que suma 11 fichajes con Carlos Fernández y 18 salidas

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 12:55h.

El Real Oviedo cambia más de media plantilla con el descenso

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El Real Oviedo está viviendo una auténtica revolución en este verano cambiando casi toda la plantilla con la que los asturianos finalizaron últimos en su ansiado regreso a Primera División. Con Julián Calero, de nuevo en LALIGA HYPERMOTION, la dirección deportiva carbayona ya ha cerrado 18 salidas y suma 11 altas, con las últimas de Juan Cruz este viernes y de Carlos Fernández este mismo sábado.

El delantero sevillano ya es futbolista del cuadro oviedista después de haberse oficializado la operación este mismo sábado por la mañana. El ariete llega procedente de la Real Sociedad sin pagar dinero por el traspaso y firma por dos temporadas en las que intentará repetir los 16 goles anotados con el Mirandés la pasada campaña con los que dejó atrás definitivamente sus problemas físicos.

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Ya el viernes se entrenó a las órdenes de Julián Calero en El Requexón Juan Cruz, que llega después de finalizar su contrato con Osasuna el pasado 30 de junio. El zaguero también ha estampado su firma en el contrato hasta 2028 y aportará veteranía y polivalencia a la defensa, ya que puede jugar tanto como central como de lateral zurdo.

Hasta la fecha, de los 11 fichajes del Real Oviedo, el club del Principado apenas ha pagado por dos futbolistas: Alexandru Isfan y Samu Rodríguez. El delantero rumano llegó a cambio de 800.000 euros desde el Farul Constanta mientras que el pago al Alcorcón por el lateral fue de 450.000 aunque, en ambos casos, los traspasos podrían crecer con distintas variables.

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El resto de jugadores han llegado como agentes libres o en forma de cesión, como ha sucedido con Aritz Aldasoro desde el Racing de Santander y Chris Ramos desde Botafogo. Los otros cinco jugadores han llegado gracias a la velocidad de la secretaría técnica a la hora de contratar a futbolistas que acababan contrato en LALIGA HYPERMOTION (Youness Lacchab y Aisar Ahmed desde el Ceuta, Pablo Sáenz del Granada y Jacobo González del Córdoba) e incluso desde Primera RFEF (Víctor Mingo, del Arenteiro).

Hasta 18 salidas en el Real Oviedo a la espera de más ventas

En el apartado de ventas, son 18 los futbolistas que han salido ya del Real Oviedo con respecto a la plantilla de la 25/26 en LALIGA EA Sports. El único que ha dejado dinero en forma de traspaso es el que ha salido esta semana, Rahim Alhassane, que ha dejado 3,5 millones de euros camino del Bolonia.

Los primeros en marcharse fueron los ocho jugadores que regresaron tras sus cesiones: Horatiu Moldovan, David Carmo, Javi López, Nicolás Fonseca, Santiago Colombatto, Álex Forés, Thiago Fernández, Thiago Borbas y Fede Viñas. A ellos se les suman las marchas como agentes libres de Lucas Ahijado, Eric Bailly, Oier Luengo, Leander Dendoncker, Alberto del Moral, Ovie Ejaria y Kwasi Sibo.

Entre las ausencias, sobre todas, destaca la de Santi Cazorla, que confirmó su retirada del fútbol tras poder cumplir su sueño de jugar con su Real Oviedo en Primera División. Estas 18 salidas podrían ser más ante el fuerte interés en jugadores como Haissem Hassan e Ilyas Chaira que dejarían dinero en la caja carbayona.