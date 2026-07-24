eldesmarque.com 24 JUL 2026 - 11:48h.

En invierno se habló de unos ocho millones de euros

Enfado en la afición del Real Oviedo tras el menosprecio en Argentina por el fichaje de Lomónaco: "Me corto los dedos"

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La relación entre el Oviedo y el defensa argentino Kevin Lomónaco pasa a un nuevo capítulo después del romance invernal donde el actual jugador de Independiente estuvo cerca de viajar a Asturias. El esfuerzo del Grupo Pachuca por agilizar la operación es el mayor respaldo para llevar al jugador a España a pesar del descenso, una oportunidad que entienden única después de poner varias ofertas encima de la mesa.

El periodista César Luis Merlo vuelve a activar el culebrón de Lomónaco al desvelar negociaciones entre el Grupo Pachuca e Independiente para hacerse con los derechos del central. A pesar de que la proyección cambia desde el escenario previsto en diciembre, el convencimiento del grupo propietario con el jugador es determinante para volver a insistir en su fichaje como uno de los más sorprendentes de la era actual por el posible precio para un jugador que va a jugar en Segunda División.

Esa simple decisión es una garantía gigantesca para el proyecto según Merlo, que aclara el estado de las conversaciones actuales: "Empieza a tomar forma la venta de Kevin Lomonaco. El destino va a ser el Oviedo. Faltan algunos detalles, primero hubo una oferta baja y poco a poco se van a cercando las partes para hacer un esfuerzo económico muy importante para lo que son las arcas del Grupo Pachuca", aclara.

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Sobre la cifra a día de hoy no hay detalles, pero en diciembre se habló de unos ocho millones de euros para firmar al jugador de 24 años. Ahora Merlo aclara que las negociaciones actuales exponen que se va a "pagar un dinero importante. El número final todavía no está cerrado, porque faltan bastantes detalles por resolver, pero toma forma la salida hasta el punto que Gustavo Quinteros ya está pidiendo a gritos un central". Un movimiento icónico si se confirma para darle alas al Oviedo de cara a montar un equipo planteado para el ascenso inmediato.

Kevin Lomónaco responde al perfil de un central físico y competitivo, que encaja en la idea de fortalecer estructuras defensivas con vistas tanto al presente como al futuro. La fórmula elegida responde al modelo habitual del Grupo Pachuca, que prioriza el control de los derechos deportivos y la proyección del jugador dentro de su ecosistema de clubes.