Fernando Alonso cumple su sueño y lleva a su hijo Leonard a conocer el box de Aston Martin

Alberto Cercós García 24 JUL 2026 - 09:35h.

Fernando Alonso lleva por primera vez a su hijo Leonard a conocer el box de Aston Martin

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Seguramente se tratará de uno de esos recuerdos que nunca olvidará ni Fernando Alonso ni Melisa Jiménez. Y es que en la previa del Gran Premio de Hungría, el pequeño Leonard ha sido el claro protagonista. El hijo del piloto y de la periodista se ha estrenado en el 'paddock' de la Fórmula 1, acaparando todas las miradas de las cámaras, mecánicos y aficionados que veían en primera persona ese momentazo. A fin de cuentas, Alonso está cumpliendo un sueño que llevaba buscando varios años: formar una familia.

Con Aston Martin inmerso en un síntoma de continua desesperación, la alegría de ver a Fernando Alonso teniendo en brazos a su hijo es como un golpe de aire fresco. Todo sucedió durante la tarde de este jueves, tras la sesión que los pilotos tienen con la prensa. Mientras en la escudería británica ultiman los detalles del AMR26 para los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, Alonso no perdió la oportunidad de enseñar al mundo a su hijo Leonard. Con una sonrisa en la cara, el asturiano dio varias vueltas al box, bajo la atenta mirada de su madre.

Fernando Alonso, con su hijo Leonard

Es la primera vez que Leonard visita la Fórmula 1. Un momento único e irrepetible que, además, ha sido captado por la gran mayoría de medios y aficionados ahí presentes. Y es que mientras Aston Martin sufre de lo lindo para sacar la cabeza en este 2026, Alonso no podía evitar una felicidad radiando.

Se trata, además, de que Leonard se ha estrenado en el trazado donde su padre empezó su particular leyenda. Hace 23 años, Alonso ganó por primera vez en la Fórmula 1 precisamente en Hungría; ahora, con su hijo en brazos, la victoria es otra.