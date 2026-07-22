Luis García Abad saca pecho del Madring y contesta a Hamilton

Alberto Cercós García 22 JUL 2026 - 12:19h.

Hace pocos días, Ferrari pudo rodar por primera vez en Madring con un F1: las sensaciones fueron dispares

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El director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad, defendió este martes el estado de las obras del Madring y respondió a las críticas realizadas por Lewis Hamilton tras el filming day de Ferrari en el trazado madrileño. Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, el dirigente aseguró que el circuito ya presenta un nivel muy elevado pese a encontrarse en plena fase de desarrollo y llegó a comparar su situación con otros escenarios del Mundial. "Ya es mejor que otros grandes premios en los que he tenido que trabajar", afirma reivindicando el progreso de una instalación que acogerá el Gran Premio de España a mediados de septiembre.

García Abad explicó que las observaciones realizadas por los pilotos y equipos son bien recibidas y que el objetivo es perfeccionar cada detalle del recorrido antes de su estreno. En este sentido, recordó las impresiones surgidas tras la jornada de pruebas de Ferrari y dejó claro que cualquier sugerencia será estudiada. "Todas las sugerencias para nosotros son importantes. No es un problema de lo que nosotros creemos que es viable o no, lo que queremos es que los espectadores disfruten de un circuito que reúna las condiciones óptimas", señaló. Además, insistió en que el diseño del Madring busca ofrecer una experiencia diferente para el aficionado, con distintos puntos de interés repartidos por todo el trazado como la ya icónico La Monumental.

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De la respuesta a Hamilton al nivel del trazado

El máximo responsable del Gran Premio también puso en valor algunas de las zonas más espectaculares del circuito urbano, especialmente el sector comprendido entre las curvas 7 y 8. Según explicó, se trata de una curva de derechas completamente ciega, acompañada por una subida del 8,5% y una posterior bajada del 5%, una combinación que, a su juicio, supondrá un importante desafío para los pilotos. "A ellos les gusta subir y bajar; a sus cuellos no tanto", bromeó, convencido de que ese tramo acabará convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del calendario.

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Más allá de la carrera de este año, García Abad recalcó que el proyecto está concebido con una visión a largo plazo. Aunque admitió que los 53 días que restan para la celebración del Gran Premio concentran toda la atención del equipo organizador, subrayó que el verdadero objetivo es consolidar el Madring como una cita de referencia durante la próxima década. "Todo este trazado está pensado para que sea una opción recurrente durante los próximos diez años", concluyó, convencido de que el estreno del circuito marcará el inicio de una nueva etapa para la Fórmula 1 en España.