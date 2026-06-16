Presentación oficial del Gran Premio de España

Fernando Alonso elegirá qué hacer con su futuro: ningún equipo lo hará por él

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Madring ya es una realidad. Carlos Sainz, acompañado de su padre y de las autoridades locales, ha sido el encargado de inaugurar este martes el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, que acogerá el Gran Premio de España, que se llevará a cabo a mediados de septiembre. Durante la presentación, dos detalles: la poca superstición de Sainz y una bandera de récord coronando el recinto.