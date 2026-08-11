Redacción ElDesmarque Madrid, 11 AGO 2026 - 09:49h.

El centrocampista del Atlético de Madrid ha vuelto a desatar la polémica con su opinión sobre el eclipse del 12 de agosto

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Marcos Llorente ha vuelto a tirar de ironía para responder a la expectación que se ha generado en redes sociales por el eclipse solar del 12 de agosto. Los conocidos hábitos del futbolista del Atlético de Madrid relacionados con la luz y el sol habían provocado numerosos memes en los últimos días, especialmente sobre cómo afrontaría el acontecimiento. El propio jugador ha decidido contestar y lo ha hecho a su manera: con humor y una peculiar broma.

Una respuesta a la altura de sus polémicas

Marcos Llorente ha construido en los últimos años un perfil muy particular fuera del fútbol. Sus publicaciones y declaraciones sobre alimentación, descanso, exposición solar y otros hábitos relacionados con el bienestar han generado debate en numerosas ocasiones. El jugador utiliza diferentes tipos de gafas y luces en función del momento del día y ha defendido públicamente determinadas rutinas relacionadas con la exposición a la luz.

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Su postura sobre el sol siempre ha sido una de las que más repercusión ha tenido y ha recibido muchas críticas de especialistas que han alertado sobre los riesgos de la radiación ultravioleta, pero esta vez, Llorente no ha querido entrar en ningún debate. Los memes sobre su supuesto comportamiento durante el eclipse le han servido para gastar una broma a sus seguidores y cerrar la cuestión.

Marcos Llorente juega al despiste con el eclipse en su cuenta de Instagram

El internacional español publicó una historia en Instagram después de recibir numerosas preguntas sobre si tenía pensado contemplar el eclipse y, en ese caso, qué tipo de gafas utilizaría. El futbolista aprovechó la situación para anunciar aparentemente unas gafas especiales de su proyecto empresarial, Free Human.

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Todo formaba parte de la broma. Poco después mostró unas llamativas gafas sin cristales y con dibujos de ovejas para zanjar la cuestión. “Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver”, explicó Llorente, que acompañó el mensaje con otra frase todavía más contundente: “Qué pesadilla con el puñetero eclipse”.

La respuesta llega después de varios días en los que las redes sociales habían convertido al jugador rojiblanco en uno de los protagonistas del fenómeno astronómico. Su particular relación con la exposición a la luz natural y artificial hizo que muchos usuarios bromearan con cuál sería su reacción ante este suceso, pero ha quedado claro que, el 12 de agosto, Marcos Llorente no piensa ver el eclipse.