Robbie Ure ya está en Sevilla para firmar su nuevo contrato

Pepe Jiménez Sevilla, 10 AGO 2026 - 19:27h.

El delantero se ejercitará con sus compañeros muy pronto

Las variables (y el precio final) del fichaje de Robbie Ure

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Robbie Ure ya está en Sevilla. El atacante escocés, que aterrizó en Málaga a media mañana, llegó a la capital hispalense en coche y, antes de firmar su contrato en el Sánchez-Pizjuán, posó ante los medios de comunicación.

Después de que el IK Sirius anunciase este pasado domingo el permiso necesario para viajar a Sevilla, el jovencísimo atacante llegó este lunes a Sevilla bajo una importante calor para pasar reconocimiento y, posteriormente, firmar su nuevo contrato.

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El Sevilla adquiere a una de las sensaciones de Escocia por un traspaso que rondará los seis millones y medio de euros de pago fijo, sumándose posteriormente una serie de variables que prácticamente aseguran el pago de ocho kilos.

Desde la entidad blanquirroja, eso sí, advierten que será altamente complicado llegar a los nueve millones anunciados en diferentes puntos, pero que si se llegase, sería por algunas noticias magníficas para los del Sánchez-Pizjuán.

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Por su parte, el jugador ha acordado un contrato por cinco temporadas, es decir, hasta 2031, aunque todas las partes entienden que, si su evolución continúa como hasta ahora, será complicado que se cumpla al completo en Eduardo Dato.

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En las próximas horas se espera que el Sevilla comunique, de manera formal, la llegada de Robbie Ure al club, siendo éste el primero de los dos delanteros que José Ignacio Navarro le prometió a García Plaza si Akor Adams salía del Sánchez-Pizjuán.