Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 11:41h.

El club transmite que todos los fichajes estarán inscritos para el partido ante el Rayo

José Ignacio Navarro acelera fichajes para principios de semana

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Los movimientos en las oficinas del Sevilla FC son constantes, tanto en entradas como en salidas, y poco a poco José Ignacio Navarro va conformando una plantilla que debe empezar a competir en apenas seis días. Así, este lunes ha continuado la senda de las inscripciones en LALIGA EA SPORTS, y el primero de los inscritos en la semana en la que comienza la temporada es Fran González.

El portero recién llegado del Real Madrid es la primera de las caras nuevas que figura relacionada en la página web de LALIGA, toda vez que se inscribió primero a Rubén Vargas, que había jugado la última temporada con una inscripción profesional, y acto seguido el turno fue para Odysseas Vlachodimos.

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De este modo, el Sevilla completa ya la portería con el griego y con Fran González, pero en las próximas horas deben ir cayendo las inscripciones del resto de los jugadores recién llegados. De los fichajes oficiales, faltan Arouna Sangante, Juan Iglesias, Jon Guridi y Julio Díaz, aunque en las próximas horas se espera que se confirme el fichaje de Robbie Ure y seguramente alguno más, como el de Giorgi Kochorashvili o el de George Ilenikhena. En el club transmiten que todos los que han llegado y lleguen estos días estarán inscritos antes del partido ante el Rayo Vallecano.

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Sin problemas con el LCPD

No obstante, con las últimas salidas y las que están a punto de producirse, no habrá problema alguno para inscribir a todos los jugadores que han llegado y llegarán hasta el final del mercado. Solo con las salidas confirmadas de hombres con salarios altos como Januzaj, Nianzou, Rafa Mir y Sow se ha liberado un gran espacio en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, y se generará más con los próximos movimientos.

Le queda mucho trabajo por delante al equipo de José Ignacio Navarro, que en estos momentos solo tiene 14 jugadores del primer equipo inscritos, incluidos los descartados Fabio Cardoso, Fede Gattoni, Chidera Ejuke y Joan Jordán. Este último está cerca de fichar por el Estrela Amadora luso, mientras que el nigeriano lleva semanas en Sevilla estudiando las ofertas que le han llegado, pero no termina de decidirse. El luso y el argentino también buscan destino, así como un Adriá Pedrosa que no aparece inscrito en estos momentos tras regresar de su cesión en el Elche. Eso sí, hombres como Andrés Castrín, Manu Bueno, Oso, Nico Guillén, Miguel Sierra o Ibra Sow podrán ser convocados con su ficha del filial.