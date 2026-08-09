Pepe Jiménez Sevilla, 09 AGO 2026 - 12:00h.

El Sevilla continúa trabajando para cerrar su salida de manera definitiva

Joan Jordán, el último 'tapón' económico del Sevilla

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Cuenta atrás por Joan Jordán. El Sevilla, tras cerrar su pretemporada ante el Leverkusen, trabaja en concretar varias operaciones antes del inicio de la competición y una de ellas, en términos de salidas, podría ser la del ex del Eibar. Un jugador con el que menos es más, con el que el beneficio será mínimo... pero necesario.

Porque tras las marchas de Tanguy Nianzou y Rafa Mir, Joan Jordán -descartado desde el segundo día de pretemporada- se ha quedado como el futbolista más caro del Sevilla. El coste del centrocampista, entre salario y amortización, se acerca a los siete millones de euros y en Nervión, en plena reconstrucción de plantilla, entienden que cualquier ahorro con su situación sería positivo.

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Sin apenas minutos en las dos últimas temporadas, Joan Jordán no ha puesto demasiadas facilidades en su adiós -como ocurrió cuando se marchó al Deportivo Alavés- y en el mercado tampoco han aparecido demasiadas alternativas, por lo que esta oportunidad de salir a Portugal es entendida por todas las partes como la adecuada.

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El negocio, eso sí, no reportará ingresos multimillonarios al Sevilla. Como sucedió con los últimos grandes salarios, en el Sánchez-Pizjuán deberán hacerse cargo de gran parte del último año de contrato de Joan Jordán, una situación que, aunque no guste en demasía al público hispalense, es prácticamente el único rédito posible dado el rendimiento (y los números) del centrocampista. En Nervión insisten: menos es más, cualquier ahorro es positivo dado el alto coste de plantilla que existía.

Si el Sevilla acaba cerrando la operación -que está avanzada pero ni mucho menos encarrilada- José Ignacio Navarro habría conseguido rebajar notablemente el coste de plantilla ahorrándose las altas fichas de jugadores como Adnan Januzaj, Nemanja Gudelj (ambos finalizaron contrato), Djibril Sow, parte de Nianzou, Rafa Mir o Jordán, ahora quedará rematar el sector de salidas -Gattoni, Cardoso, Ejuke y Pedrosa- y, especialmente, acertar con las incorporaciones, situación que empezaría a hacer crecer el optimismo no solo para este año, sino también para el futuro cercano de una entidad necesitada de buen hacer.

Las notas, a final de temporada, pero por ahora el trabajo apunta a notable.