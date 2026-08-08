El uno por uno del Sevilla ante el Leverkusen en la última cita de pretemporada

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 17:28h.

Miguel Sierra, el mejor de un Sevilla que acabó superado

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El Sevilla cerró su pretemporada este sábado con un complicado encuentro ante el Leverkusen (1-2) en el que Luis García Plaza, técnico blanquirrojo, se presentó con un once que bien podría parecerse mucho al de la cita ante el Rayo Vallecano e intentó dar un carácter más cercano al oficial que el de preparación.

A la espera de más refuerzos, García Plaza apostó por un once con Nico Guillén de mediocampista, Miguel Sierra de extremo y Jon Guridi en la mediapunta.

El conjunto blanquirrojo firmó un notable inicio y protagonizó, posiblemente, sus mejores minutos de la pretemporada, pero desde el gol de Miguel Sierra, el Leverkusen apretó, el Sevilla pecó de intensidad para recuperar y actuar, y los alemanes acabaron remontando la cita.

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Análisis, uno por uno, de los jugadores del Sevilla

Odysseas Vlachodimos [6]: no tuvo apenas trabajo y cuando lo tuvo, lo resolvió sin apenas problemas. Se marchó sustituido para dejar que Fran González se estrenase.

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Juan Iglesias [6]: no es la reencarnación de Dani Alves, ni se le parece, pero al menos aporta experiencia y seriedad a una posición que el pasado año sufrió muchísimo entre Carmona y Juanlu Sánchez.

Arouna Sangante [6]: cerró su partido como pivote. En defensa se complicó poco, se llevó una amarilla ridícula por protestar y siguió con buenas las sensaciones que ha ido dejando durante toda la pretemporada.

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Kike Salas [6]: capitán y valiente. Estuvo serio en defensa -aunque se fue enfadado tras recibir el segundo tanto-, se atrevió con balón e incluso tuvo la responsabilidad necesaria para intervenir en alguna jugada en ataque.

Gabriel Suazo [4]: si omitimos las veces que le superaron, los balones que perdió en salida de pelota y las pequeñas desconexiones que se percibían, hizo un notable encuentro. Lejos de la ironía, el chileno debe mejorar mucho para recuperar las sensaciones que mostró ahora hace un año.

Nico Guillén [6]: más experiencia para el chico. Junto a Lucién Agoumé hizo un trabajo mucho más sucio, de presión, de faltas e interrupción. No tuvo tanto balón y apenas se dejó ver en algunos momentos más lejos de su propia área.

Lucién Agoumé [4]: arrancó bien, con intención, con buenas ideas, pero fue apagándose con el paso de los partidos. Recibió la enésima amarilla de la pretemporada y cuando los alemanes empezaron a apretar, sufrió mucho más de lo recomendado.

Miguel Sierra [7]: golazo, detalles y puerta derribada para ser parte del primer equipo. El chico firmó un notable encuentro y fue el hombre más peligroso de la zona de ataque.

Jon Guridi [5]: mucho mejor en la primera mitad que en la segunda parte. Tuvo un par de ocasiones claras que desperdició, pero se mostró mucho más protagonista que cuando actúa en el centro junto a otro compañero.

Oso [5]: tuvo algún destello de calidad, de potencia y energía, se impuso en banda izquierda en el inicio, pero desde el parón de refresco de la primera mitad, estuvo mucho más tiempo trabajando sin balón que con él.

Isaac Romero [4]: provocó un penalti que el árbitro -vaya nivel- no decidió pitar. Se movió mucho, la pidió otro tanto, pero como suele suceder con él últimamente, no fue determinante para su equipo.

Suplentes:

Peque Fernández [3]: solo un pequeño de (mucha) calidad le salió bien ante el Leverkusen. Perdido en la punta de ataque, el cambio de sistema tampoco le sirvió para mejorar demasiado.

Fran González [4]: no fue el debut soñado. Recibió apenas tres disparos y dos de ellos acabaron en la red. No pudo hacer demasiado en ninguno de los dos goles.

Julio Díaz [5]: de los cambios, posiblemente, fue el más destacado. Actuó como extremo y tuvo una buena ocasión que el guardameta local consiguió mandar a córner.

Andrés Castrín [3]: entró desconectado y el encuentro acabó pasándole por encima. Falto de intensidad y atención, salió en la foto de los dos goles alemanes.

Manu Bueno [4]: para destacar hay que tener balón y el de Jerez de la Frontera estuvo mucho más tiempo con la cabeza centrada en recuperar que en distribuir el juego. Dejó un bonito detalle que los alemanes cortaron rápido.

Rubén Vargas [4]: mucho va a tener que trabajar el suizo para ser titular ante el Rayo Vallecano. Tras las vacaciones, se le nota -como es lógico y normal- falto de ritmo y chispa.

Ibra Sow [-]: entró en la recta final del encuentro y se llevó una amarilla en el extraño criterio del colegiado.

Iker Muñoz [-]: apareció en el último carrusel de cambios y no tuvo tiempo para mostrarse.

Carmona [-]: entró en lo minutos finales, tuvo una buena ocasión en el área, pero decidió tirar una bicicleta. A continuación volvió a tenerla y acabó atropellando a un rival.

Manuel Ángel [-]: entró en la recta final y pasó más tiempo corriendo detrás del balón que con oportunidad alguna para brillar.