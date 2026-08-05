Pepe Jiménez Sevilla, 05 AGO 2026 - 10:29h.

José Ignacio Navarro acelera para intentar sumar algún nombre antes de arrancar LALIGA

Las claves económicas de la probable venta de Djibril Sow al Genoa

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Mucho (muchísimo) trabajo para José Ignacio Navarro en el último mes de traspasos. El Sevilla ultima la salida de Djibril Sow al Genoa después de varias semanas moviendo su nombre por Italia o Alemania, como os contábamos en ElDesmarque, y se prepara para cerrar al menos cinco incorporaciones más antes del último día de transferencias: Giorgi Kochorashvili, uno de los elegidos.

Porque como avanzaban en Portugal el pasado fin de semana, el Sevilla ha entrado de lleno en la negociación por Giorgi Kochorashvili y en las últimas horas, tras aprobar el adiós de Djibril Sow, ha avanzado notablemente en una operación que podría cerrarse con un préstamo con opción a compra.

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El del Sporting, eso sí, no será el único. Como también llevamos contando varias semanas, José Ignacio Navarro tiene la petición de incorporar a un pivote defensivo que ocupe el puesto dejado por Batista Mendy, además de tener que cerrar al menos un extremo tras las marchas de Juanlu Sánchez y, teóricamente, Chidera Ejuke.

Si Oso acaba dejando su sitio, García Plaza ha solicitado a un extremo más, pero eso sería jugar a las condicionantes y, de momento, suficiente tiene el Sevilla con lo que está confirmado.

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Dos delanteros para García Plaza

La planificación se remataría, como llevamos argumentando desde inicios de julio, con la llegada de dos delanteros más para el plantel. La idea del Sevilla era tener a su '9' antes del inicio de LALIGA y es que, a pesar de todo lo comentado, en primera escena estaba el nombre de Fede Viñas, por ello se ofertó y se apretó incluso cuando Toluca lo tenía todo cerrado.

A estas alturas, y aunque son varias las negociaciones que están abiertas en el Sánchez-Pizjuán, podría ser precipitado asegurar que García Plaza tendrá a un nuevo delantero de aquí al 15 de agosto, aunque nada debe descartarse en una dirección deportiva que está trabajando intentando mantener en secreto todas sus operaciones.