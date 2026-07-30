La eterna búsqueda de un pivote en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 12:59h.

García Plaza ha solicitado la llegada de un nuevo mediocampista

La prudencia de José Ignacio Navarro para elegir a los nuevos delanteros

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Mientras las miradas se centran en la llegada de Fran González para la portería y de un nuevo delantero que acompañe a Isaac Romero, en la dirección deportiva siguen buscando nuevos jugadores que aumenten la competencia del plantel y uno de ellos, por petición de García Plaza, será para el pivote del Sevilla.

Convertido en uno de los grandes déficits del Sevilla desde hace años, no es la primera vez que la dirección deportiva blanquirroja acude al mercado en busca de un futbolista capaz de ocupar el puesto de pivote en mediocampo.

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Sin ir más lejos, el pasado año Matías Almeyda ya lo solicitó, pero ante los problemas económicos, el argentino optó por quedarse con Nemanja Gudelj, que le permitía combinar el 1-4-2-3-1 con el 1-3-5-2, y con Lucién Agoumé, que dejó buenas sensaciones en dicha posición. El problema es el ritmo.

Porque en pretemporada el ritmo de los encuentros es mucho menor y ahí Lucién Agoumé sí cumple, situación que cambia de manera radical cuando la velocidad sube, la presión aumenta y se necesita experiencia en dichas tareas.

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Y eso es precisamente lo que busca el Sevilla. La entidad blanquirroja está intentando contratar a un hombre con experiencia como pivote, que sea capaz de dar sentido al juego blanquirrojo y que permita a García Plaza introducir perfiles en el medio menos eficientes en términos defensivos en mediocampo.

Sow abriría otra puerta en el centro del campo

Este, sin embargo, podría no ser el único refuerzo en mediocampo, ya que, como contábamos hace días, Djibril Sow está siendo ofrecido en diferentes campeonatos como la Bundesliga y la Serie A, y si alguien puja por él, podría abrirse la necesidad de contratar a otro centrocampista.

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De primeras, García Plaza cuenta con él para que acompañe a Lucién Agoumé y Guridi -además del pivote-, pero si finalmente sale, José Ignacio Navarro deberá incorporar a una pieza más para el centro.