Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 08:50h.

El club continúa trabajando en nuevas incorporaciones antes del inicio de LALIGA

Rafa Mir recibe el permiso y apunta al Aris de Salónica

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Primer objetivo, conseguido. Lejos de lo ocurrido el pasado año, cuando el temor a no poder inscribir jugadores era real, el Sevilla, tras certificar el adiós de Rafa Mir, cuenta con espacio suficiente para inscribir a sus cinco fichajes y, además, a Rubén Vargas, al que el pasado año apuntó únicamente para una temporada.

No es ningún logro ni éxito para poner un autobús a pasear por Sevilla, pero sí es un pequeño paso adelante en un club donde la economía es tan débil como su eficacia de cara a portería contraria.

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Porque tras dos años condicionados por las inscripciones, tras un curso en el que se tuvo que realizar ciertos avales e incluso renegociar contratos de manera casi desesperada, el Sevilla, a poco menos de medio mes para arrancar la competición, podrá inscribir a sus cinco fichajes y a Rubén Vargas.

La situación, evidente, irá cambiando cuestión vayan llegando, ya que el espacio logrado no es infinito y aún quedan muchos jugadores por contratar, pero la certeza actual en Nervión es que si la competición arrancase mañana, García Plaza podría alinear a cualquiera de sus jugadores sanos.

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Alfon no deberá ser 're-inscrito'

Una de las incógnitas existentes alrededor del Sevilla, más si miras su panel de plantilla en LALIGA, es si jugadores como Adriá Pedrosa -en la puerta de salida-, Rafa Mir -desvinculado- o Alfon, que vuelve tras su cesión al Villarreal, deben ser inscritos nuevamente.

La respuesta es negativa ya que el extremo ya está inscrito desde el pasado año, por lo que el Sevilla, en ese aspecto, no tiene problemas para contar con el ex del Celta, que, eso sí, sigue lesionado y no parece que pueda volver al grupo antes de la tercera jornada de competición.

Por el momento, optimismo en Nervión. Aún queda mucho trabajo, aún quedan muchos nombres por negociar y traer (y otros por salir) pero el pequeño paso adelante está dado.