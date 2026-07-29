Sergio Ramos saca pecho de haber inventado el mejor proceso de recuperación

Javi Rayo 29 JUL 2026 - 17:49h.

Sergio Ramos asegura que él y su equipo lo inventaron hace 20 años

Las redes sociales siguen alucinando con el 'nuevo Vinicius' tras su retoque estético

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Aunque lleva unos meses fuera de los terrenos de juego, Sergio Ramos no ha anunciado su retirada y, por lo tanto, sigue ejerciendo como un futbolista de pleno derecho. El ex del Sevilla FC ha compartido con sus seguidores su método de recuperación después de los entrenamientos. Un sistema que asegura haber inventado su equipo y él "hace ya más de 20 años" y que a día de hoy es utilizado por futbolistas y clubes del primerísimo nivel del fútbol mundial.

Reproduce el vídeo que aparece en la parte superior para ver la explicación completa de Sergio Ramos.