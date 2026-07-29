Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Más Fútbol

Sergio Ramos saca pecho de haber inventado el mejor proceso de recuperación: "Hoy lo usan muchos jugadores y clubes"

Sergio Ramos saca pecho de haber inventado el mejor proceso de recuperación
Sergio Ramos enseña su proceso de recuperación. Instagram - Sergio Ramos
Compartir

Aunque lleva unos meses fuera de los terrenos de juego, Sergio Ramos no ha anunciado su retirada y, por lo tanto, sigue ejerciendo como un futbolista de pleno derecho. El ex del Sevilla FC ha compartido con sus seguidores su método de recuperación después de los entrenamientos. Un sistema que asegura haber inventado su equipo y él "hace ya más de 20 años" y que a día de hoy es utilizado por futbolistas y clubes del primerísimo nivel del fútbol mundial.

Reproduce el vídeo que aparece en la parte superior para ver la explicación completa de Sergio Ramos.

Temas