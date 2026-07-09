El entrenamiento VIP de Sergio Ramos y Dani Ceballos a expensas de su futuro

Juan Pérez 09 JUL 2026 - 16:56h.

Lucas Vázquez es el tercer invitado de lujo

Los guiños de Sergio Ramos a Sevilla y Betis con Gudelj y Ceballos: "Nos vemos prontito"

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La preparación física para la temporada 26/27 deja tres protagonistas en una de las imágenes curiosas de la jornada, un entrenamiento compartido entre Sergio Ramos, Dani Ceballos y Lucas Vázquez con múltiples interrogantes en el caso de los dos primeros. El camero y el utrerano, que espera al Betis, viven etapas muy diferentes pero conviven en una reunión más que especial para tomarle el punto a la pretemporada antes de elegir la camiseta para su próxima etapa.

La unión de los tres compañeros del Real Madrid es pura nostalgia para el seguidor blanco, un punto de tensión para el aficionado bético por la situación de Ceballos y algo de curiosidad sevillista por saber cómo le irá a Sergio Ramos tras lo vivido hace un mes con la frustrada compra del equipo. Escenarios muy diferentes que aparecen unidos en una quedada de amigos que pasa por cuidar la condición física sin dejar de lado el fútbol.

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La publicación del propio Sergio Ramos define la convocatoria con sus dos excompañeros como una oportunidad para unificar esfuerzos entre gimnasio, cuestas y algo de fútbol. Tanto es así que la continuidad de la publicación deja diferentes dinámicas de sprints, pases y disparos a puerta donde hay más de un golazo, aunque en esa última variante también entran los peques para jugar algo con los adultos. La lejanía de la cámara no deja diferenciar si son los hijos del camero y algún familiar más o quizás alguno de los peques de Lucas Vázquez, pero apunta a ello por la cercanía de la cita. Entre todos ellos está también presente Bernardo Requena, el especialista en alto rendimiento y preparador físico del exsevillista, lo que le da un punto de profesionalidad al entrenamiento.

La situación de Dani Ceballos es la más destacada del trío tras desvincularse del Real Madrid para enfocar un nuevo futuro que siempre ha tenido al Real Betis presente, aunque con interrogantes. El tira y afloja desde ambas partes con declaraciones públicas del propio Ángel Haro apuntan a una fase avanzada del mercado de fichajes antes de llegar a una resolución que en el beticismo entienden como un regreso soñado. La buena noticia es que el jugador demuestra una vez más que se aferra al lema que dejó entrever hace unos días: 'Más hambre que nunca. Más trabajo que palabras. Preparado para lo que viene. Nos vemos pronto'.

En cuanto a Sergio Ramos su situación es cuanto menos curiosa, porque cada día que pasa parece más preparado físicamente para volver a la competición, aunque por ahora está alejado incluso de los rumores. Su perfil en la compra del Sevilla parecía dejarle en un plano distinto al del césped, pero él vuelve al verde cada vez que puede para demostrar que está preparado para todo con compañeros en la élite.