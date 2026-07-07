Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 14:30h.

El Ajax sí ha decidido apostar por él

Marc Bartra y el fichaje de Dani Ceballos: "Confianza total en el Betis"

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El nombre de Dani Ceballos continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Tras rescindir su contrato con el Real Madrid, el madridista cuenta con la carta de libertad para encontrar nuevo equipo y mientras el Ajax apuesta por él y el Betis espera el momento ideal, su figura empieza a ser ofrecida por diversos clubes. El último en recibir la llamada, el Villarreal.

Según cuenta el periodista italiano Matteo Moretto, Dani Ceballos ha sido ofrecido al Villarreal en las últimas horas, aunque el mediocampista no es prioridad en La Cerámica y el club amarillo, de momento, no tiene previsto realizar oferta alguna por él.

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Portazos a Dani Ceballos

Esta negativa habría llegado horas antes del contundente mensaje de Ángel Haro, presidente del Betis, que le ha dejado claro a Dani Ceballos que en las condiciones actuales, tanto del club verdiblanco como del propio jugador y sus peticiones, "no es una realidad" para los de verde y blanco.

"Ceballos es un jugador magnífico, sino no hubiese estado tanto tiempo en el Real Madrid", comenzaba argumentando el máximo mandatario bético en Cadena COPE antes de señalar que "para que llegue se tienen que dar una serie de condiciones: que el director deportivo y el entrenador le quieran, que económicamente encaje, que encaje en la filosofía del club... hay condicionantes que hoy por hoy no se cumplen".

Mientras su argumento crecía, Dani Ceballos parecía alejarse y es que Haro quiso dejar claro que "con las circunstancias actuales, Dani Ceballos no es una realidad para el Betis".

En este sentido, Ángel Haro argumentaba que él no quiere "tomar decisiones que, si luego no estamos en Champions League, que puede pasar, sean mochilas para el club".

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Igualmente, el presidente verdiblanco explicó que antes del centro del campo, el Betis tiene otras necesidades en el mercado, exponiendo los problemas existentes en "el lateral izquierdo o la delantera" después de las salidas de Ricardo Rodríguez, Bakambu o el Chimy Ávila.