Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 17:11h.

El Villarreal sube los precios de los abonos y la afición responde cabreada: "Lamentable y vergonzoso"

El club no cierra la puerta a una salida que satisfaga las necesidades económicas.

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En los últimos días se ha hablado mucho en el entorno del Villarreal del futuro de Ayoze Pérez. En una temporada en la que ha tenido menos protagonismo de lo esperado, se especula con una posible salida. En el horizonte han surgido rumores sobre el interés de clubes como el Dépor. Sin embargo, esta opción está descartada a tenor de la determinación adoptada por el conjunto groguet sobre el futuro del delantero.

Tal y como informa nuestro compañero Sergio Horas en ElDesmarque, el Villarreal no se plantea la salida de Ayoze Pérez. Apunta a que el equipo valenciano está molesto con que el futbolista no esté entre los seleccionados por Luis de la Fuente para el Mundial, pese a que no ha sido su mejor año. Pese a que Iñigo Pérez, por el momento, cuenta con Ayoze, esto no quiere decir que las puertas de salida se cierren.

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Si llega una oferta interesante que satisfaga las necesidades económicas del Villarreal, podrían activarse las negociaciones. Lo que sí se desvanece por completo es cualquier posibilidad de que Ayoze recale en el Dépor, teniendo en cuenta las diferencias económicas entre las partes.

Despedidas tras finalizar contrato

El Villarreal se despide este martes de los centrocampistas Thomas Partey y Dani Parejo, así como de los defensas Rafa Marín y Alfonso Pedraza al finalizar todos ellos su contrato este 30 de junio.

Especialmente significativas son las salidas de Dani Parejo y Alfonso Pedraza, dos jugadores que han tenido una dilatada trayectoria en el club, en el que ha sido futbolistas muy relevantes en la historia reciente de la entidad.

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En el caso de Pedraza, el lateral se incorporará a la Lazio de Italia como agente libre a partir de este mes de julio; mientras que en el caso de Dani Parejo, todavía no ha concretado su fichaje por otro club.

El defensa Rafa Marín acaba su cesión de una temporada, por lo que regresa al Nápoles club del que procedía; mientras que en el caso de Thomas Partey, el centrocampista firmó solo por esta temporada y se desvincula tras un año complicado por sus problemas judiciales en Inglaterra y su pobre rendimiento en el terreno de juego.