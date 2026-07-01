Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 16:37h.

Bordalás busca el fichaje de un descarte del Sevilla FC

Jugó cedido la pasada temporada en el Espanyol

Compartir







El Getafe ha puesto sus miras en el Villarreal para reforzar una demarcación que necesita nutrir este verano tras las bajas y alguna que otra posible salida. El cuadro madrileño, con José Bordalás a los mandos, se presenta ante otra exigente temporada con la Conference League como premio y toca llenar el armario. El jugador al que nos referimos ya pasó por la disciplina azulona hace un par de temporadas y apunta a salir de su club ante la falta de oportunidades. Hablamos de Ramón Terrats.

Según informa Ser Deportivos Valencia, el Getafe tiene como prioridad el fichaje de Ramón Terrats. El gran rendimiento que ya demostró en su anterior etapa en el club, sumado a los huecos vacíos que tiene el equipo en esa zona, lo sitúan como una opción interesante y necesaria para el club.

PUEDE INTERESARTE El Getafe traspasa a Arambarri: contrato con el River y cantidad que deja en el Coliseum

Ramón Terrats regresó a Villarreal tras su año de cesión en el Espanyol. Una temporada en la que no logró los objetivos marcados en su contrato para que el cuadro perico ejerciera la opción de compra establecida. Le tocó volver a La Cerámica, de donde apunta a salir más pronto que tarde. El Getafe se postula como el gran interesado en toda esta ecuación.

PUEDE INTERESARTE El Espanyol anuncia cinco salidas en la plantilla para el primer proyecto de Monchi

El centro del campo del Getafe

Reforzar la medular es la gran prioridad del Getafe en este mercado estival. A la marcha de Arambarri hay que sumar las numerosas ofertas que llegan por Luis Milla, cuyo futuro es probable que se aleje del Coliseum. El Como 1907, por ejemplo, es uno de los clubes que más fuerte apuesta por un futbolista de quilates.

Ante la situación actual que vive el centro del campo del Getafe, el club avanza en las negociaciones para tratar de sumar un refuerzo como Ramón Terrats, quien ya conoce la casa de sobra.