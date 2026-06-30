El Getafe anuncia varias salidas en pleno mercado de fichajes

Pablo Sánchez 30 JUN 2026 - 22:25h.

Bordalás busca el fichaje de un descarte del Sevilla FC

Adiós a los cedidos a 30 de junio

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El Getafe anunció este martes, a través de un comunicado, que los jugadores Allan Romero Nyom, Juan Iglesias, Diego Rico y Domingos Duarte finalizan su vinculación "contractual" con la entidad azulona, poniendo fin a su etapa como jugadores del primer equipo.

El Getafe se despidió este martes de sus jugadores que terminan sus contratos al ser día 30 de junio, así como los futbolistas cedidos para la pasada campaña que regresan a sus equipos de origen. Terminan contrato el defensa franco-camerunés Allan Romeo Nyom, tras dos periodos en el club en la temporada 2021-2022 y 2025-2026, el español Juan Iglesias, que pone rumbo al Sevilla tras cinco temporadas en el club azulón desde 2021, el lateral izquierdo burgalés Diego Rico, tras tres campañas, y el portugués Domingos Duarte tras cuatro temporadas desde 2022.

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El adiós de los cedidos

Asimismo, los jugadores cedidos; el inglés Abu Kamara, del Hull City de Inglaterra, el argentino Luis Vázquez, del Anderlecht belga, el argentino Zaid Romero, del Brujas, el serbio Veljko Birmančević, del Sparta de Praga, y el español Adrián Liso, del Real Zaragoza, concluyeron su periodo de cesión en el Getafe y regresarán a sus respectivos clubes de origen.

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"Desde el Getafe CF queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo que han defendido nuestros colores. Su trabajo, esfuerzo y contribución han sido claves para alcanzar la clasificación para la UEFA Conference League, formando parte de una temporada histórica", despidió el club azulón a sus jugadores.

Además, les desean "suerte" para el futuro en sus retos personales y profesionales.