Bordalás busca el fichaje de un descarte del Sevilla FC

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 13:23h.

El Getafe necesita tapar el hueco que deja Arambarri tras su salida a River Plate

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El movimiento del mercado de fichajes en pleno Mundial 2026 deja muchos nombres encima de la mesa que van a cambiar de equipo en la última ventana de traspasos a pesar del interés actual. Batista Mendy es uno de ellos por estar en el escaparate del Getafe CF para su proyecto europeo en un molde repleto de condicionantes, un jugador que no ha cuajado en su última etapa como sevillista y tras la cesión puede volver a recalar en LaLiga.

El rendimiento de Batista Mendy en el Sevilla FC ha sido decepcionante a pesar de su gran inicio de temporada, sobre todo porque no ha conseguido ser determinante por su físico en un equipo con tantas necesidades defensivas. Aún así ha dejado destellos sobre todo en la época de Almeyda que ayudan a pensar en equipos como el Getafe que necesitan apuntalar el pivote defensivo tras la salida de Mauro Arambarri a River Plate por 6 millones de euros.

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En esa necesidad la información de CNN Turquía desvela el interés del Getafe en apostar por Batista Mendy, pero las realidades de los precios parecen disparatadas. El jugador vuelve al Trabzonspor tras su cesión al Sevilla, que no pagará los 7 millones de la opción de compra, y los turcos piden una cifra cercana a los 4-5 millones de euros, pero la realidad del Getafe es otra.

La complicada situación económica del club empuja a ventas como la de Arambarri y la más que posible de Luis Milla en las próximas semanas para estabilizar la estructura financiera tras los problemas de la temporada pasada. Por eso imaginar un fichaje a día de hoy con un coste de 4 millones de euros parece imposible, por lo que si hay interés en Mendy y pasa el verano, la operación puede ser similar a la del Sevilla FC con una cesión con opción de compra.

Según la información, el jugador de tan sólo 24 años tiene el deseo de volver a jugar en España o de probar en Francia, por lo que su presión será determinante para llegar al fin del mercado de fichajes con alguna oportunidad. Mientras tanto la toma de decisiones del Getafe es crucial, no sólo para generar una solución de cara a liberar masa salarial, sino para construir una plantilla que pueda competir en LaLiga y en la Conference League.

Si finalmente tiene algo de margen, el Getafe puede apostar por el jugador a un bajo coste para intentar encontrar otra perla como sucedió hace no tanto con Chrisantus Uche. Y el centro del campo del Getafe necesita un nuevo dominador, por lo que si aparece el Batista Mendy que le marcó un golazo al Oviedo y que arrancó la temporada como un portento físico, puede ser una operación ventajosa en un par de años para los azulones.