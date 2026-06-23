Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUN 2026 - 11:44h.

El lateral del Sevilla arranca un nuevo verano marcado tras una temporada muy irregular

La comparación entre Juan Iglesias, José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez

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Aún no ha comenzado la pretemporada en el Sevilla, pero la rivalidad por la titularidad parece que se ha activado antes de lo esperado. Con Luis García Plaza aún de vacaciones, sus jugadores han arrancado de manera individual su preparación física y si este lunes Juan Iglesias, nuevo refuerzo blanquirrojo, compartía imágenes de su día a día, poco después llegó la respuesta de José Ángel Carmona.

Porque mientras en Nervión se espera que Juan Iglesias, tras un buen año en el Getafe, compita por ser el nuevo lateral diestro, en la ciudad deportiva blanquirroja trabajaba Carmona con la mente en una nueva oportunidad tras un año altamente irregular.

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El futbolista, que también jugó en el Getafe como cedido, compartió algunas imágenes trabajando en solitario en el gimnasio de la ciudad deportiva, mostrando así sus ganas de arrancar la pretemporada con sus compañeros y, como no podía ser de otra manera, ganarse un puesto en una posición en la que ahora también suma un nuevo competidor.

Ese nuevo competidor, Juan Iglesias, también subió algunos vídeos trabajando en solitario, esta vez con balón, situación que fue replicada por la propia entidad blanquirroja en sus redes sociales. Ahora solo falta que Juanlu también se muestre.

Con mucha cuerda aún por cortar en el mercado, un año después de que el propio Carmona o Juanlu Sánchez pudiesen salir del Sevilla, García Plaza arrancará el curso con tres hombres disponibles para el lateral diestro y con la necesidad de encontrar una solución para dicha posición.