Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUN 2026 - 10:04h.

Importante acuerdo entre las partes tras años de disputa en los juzgados

El nuevo rol de Del Nido Benavente tras volver a alinearse con sus enemigos más íntimos

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Nuevo e importante capítulo en la guerra accionarial que se vive en el Sevilla desde hace años. Tal y como adelantó este pasado lunes de madrugada Diario de Sevilla, los principales máximos accionistas de la entidad y Del Nido Benavente han acordado suspender todos los pleitos mercantiles, incluido el del pacto existente, tras los últimos sucesos alrededor de la venta de la institución.

Este acuerdo no es un acuerdo cualquiera. A pesar de que aún quedan por resolver los penales, que aún están en los juzgados, este acuerdo podría facilitar notablemente la posible venta de las acciones a cualquiera de los interesados en la compra, ya que, evidente, era necesaria una bajada considerable en la tensión judicial existente en el club.

Este acuerdo, que según la citada fuente se alcanzó hace días, frenaría en seco el juicio previsto para este lunes, con el famosísimo pacto acordado en 2019 como punto principal. A menos que todo cambie de manera radical, y todas las partes aseguran que no será así, la vista no se celebrará.

Con ello, se desastacaría uno de los grandes puntos de desacuerdo del club y se abriría una puerta importante al final de los cruces entre las partes e incluso liberaría, aunque aún quedaría por ver cómo se vive todo, a las Juntas -si se llegan a repetir con los actuales dirigentes-.

Igualmente, este acuerdo debería unir, si aún no había sucedido con lo vivido con Sergio Ramos, los criterios en una posible venta, poniendo, ahora sí, públicamente, a todas las partes de la mano para intentar cerrar una venta que no para de vivir altibajos durante los últimos meses.