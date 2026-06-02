Basilio García Sevilla, 02 JUN 2026 - 17:53h.

El expresidente firmó junto a los otros accionistas el comunicado contra Sergio Ramos

El papel de Del Nido Benavente en la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos

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Todo lo que ha sucedido en los últimos días en torno al proceso de venta del Sevilla FC ha tenido tintes que han llegado a alcanzar el surrealismo. Desde que el pasado miércoles estallara la operación de compra que encabezaba Sergio Ramos, se ha producido una sucesión de acontecimientos de lo más variopintos. Uno de los más sorprendente ha quedado quizás opacado por la vorágine de noticias, y es la firma conjunta de José María del Nido Benavente con el resto de las grandes familias de accionistas estampada en el durísimo comunicado contra el futbolista camero.

El expresidente, tras años de encarnizada lucha por el poder del Sevilla, demandas, denuncias, juicios y vistas, volvió a alinearse con los que son -o eran- sus enemigos encarnizados: Castro, y las familias Alés, Guijarro y Carrión. Ahora tienen algo en común, por un lugar la búsqueda de una venta millonar ay, por otro, la indignación ante el cambio de condiciones de última hora propuesto por el grupo de Ramos, con el que ya se las tuvo tiesas justo después de confirmarse su fichaje por el Real Madrid, hace ya poco menos de 21 años, y durante las siguientes temporadas.

ElDesmarque ha estado este martes a las puertas de su despacho profesional, en un reconocido barrio de Sevilla, y ha podido captar imágenes de Del Nido Benavente en el asiento de copiloto de un vehículo, aunque no se ha bajado del coche ni ha pronunciado palabra alguna. Eso sí, ha saludado brevemente con la mano a las cámaras de esta casa.

Del Nido Benavente

Desde que el padre del actual presidente saliera de prisión, allá por diciembre de 2016, su posición en contra de los mandatarios que le habían sucedido fue subiendo de temperatura con el paso de los años. Entonces estaba vigente un pacto de gobernabilidad firmado en 2015, y tras sus primeros intentos de regresar al poder, volvió a firmar en 2019 el pacto de gobernabilidad que sigue vigente -y lo estará hasta 2027 si no hay venta- y que le ha maniatado en sus intentos de acceder al poder una y otra vez en los últimos años.

Esa beligerancia de Del Nido Benavente, hasta el punto de que le fuera prohibido su acceso al Ramón Sánchez-Pizjuán por una agresión al abogado Lucas Fernández de Bobadilla, ha ido enfriándose en los últimos meses. En mayo de 2025, tras dejar de solicitar juntas extraordinarias una tras otra, propuso un nuevo pacto por la viabilidad del club para apartar a su hijo, José María del Nido Carrasco de la presidencia; sus muy activas redes sociales dejaron de publicar en septiembre del año pasado; y sus palabras tras la Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre fueron más comedidas: “Yo estoy a disposición de la entidad para ayudar”.

En esa junta aseguró que no sabía nada de las negociaciones para la venta que ya se estaban llevando a cabo, pero poco después se puso en las manos de Alberto Pérez-Solano para que su parte -la más importante a título individual- también estuviera incluida en la venta.

¿Y ahora?

Una vez cerrada la página de la posible venta a Sergio Ramos, los accionistas tienen que decidir qué va a suceder en el futuro más cercano. Prácticamente en el presente. La figura de José María del Nido Carrasco como presidente está totalmente amortizada, pero para sacarle del palco todos los accionistas tendrían que llegar a un acuerdo, y es a la familia Del Nido a la que le toca designar presidente en este periodo según reza el pacto de gobernabilidad.

José María Del Nido Benavente nunca ha renunciado táctica y expresamente a regresar a la presidencia, por difícil que se haya puesto, convencido además de que, con él al frente, sería capaz de reconducir la situación de la entidad. La situación es tan enrevesada que es prácticamente imposible saber por dónde va a salir.