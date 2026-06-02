Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 16:44h.

Te contamos todos los detalles de un fichaje cerrado a expensas de las elecciones

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El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes, a expensas de lo que suceda en las elecciones. En este sentido, Florentino Pérez tiene ya a su primera incorporación cerrada, siempre y cuando revalide su candidatura y vuelva a convertirse en presidente del club blanco. Sería Ibrahima Konaté, jugador del Liverpool que finaliza su contrato este mismo mes de junio.

En este sentido, Fabrizio Romano ha adelantado que el acuerdo ya existe entre las partes, y que todo queda a expensas de que finalicen las elecciones a la presidencia del Real Madrid. En este sentido, si Florentino Pérez es reelegido como el máximo mandatario en la 'casa blanca', el fichaje se ejecutará inmediatamente después.

Así las cosas, según la citada información, el central francés habría pausado las negociaciones con clubes de Arabia Saudí al reactivarse la operación del Real Madrid. En este sentido, el club blanco siempre le ha mantenido como una posibilidad de cara al próximo curso. Con más o menos insistencia, siempre han permanecido en stand-by, aunque siempre manteniendo el respeto y las formas con el Liverpool.

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Tanto es así que, por un momento, todo apuntaba a que Ibrahima Konaté ampliaría su contrato con el Liverpool. De hecho, llegó a decirlo al término de un partido, justificando los vaivenes como "parte de la negociación". Finalmente, esa ampliación de contrato no se va a dar y el jugador recalará en el Real Madrid, siempre y cuando Florentino Pérez gane las elecciones.

Las cifras del fichaje de Ibrahima Konaté: años de contrato, prima de fichaje y salario

Las cifras de la operación son las siguientes: el Real Madrid ha cerrado un acuerdo con Ibrahima Konaté por cuatro temporadas. Es decir, firmará hasta el 2030, a razón de 12 millones de euros netos (unos 24 brutos) por temporada. Del mismo modo, el club pagará una prima de fichaje al futbolista, que asciende a 20 millones de euros, para que firme su contrato.

Así las cosas, Konaté ha superado esta temporada la barrera de los 50 partidos y los 4.000 minutos entre la Premier League, UEFA Chamkpions League, FA Cup y Community Shield. En total ha logrado marcar dos goles en 51 encuentros. De este modo, los datos evidencian la resistencia y el buen físico del galo, que apenas se ha perdido dos partidos del conjunto inglés. Uno de ellos, por un permiso especial, y el otro por decisión técnica. Justo lo que necesita el Real Madrid, un central que no se lesione y esté siempre disponible para, según parece, José Mourinho.