Jorge Morán 02 JUN 2026 - 15:29h.

Señalan al candidato por sus últimas declaraciones

Florentino Pérez ataca la candidatura de Enrique Riquelme y niega la privatización del Real Madrid: "Más bien lo contrario"

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Sigue la guerra dialéctica entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Las últimas declaraciones del candidato a la presidencia no han gustado nada dentro del club merengue, quién ha contestado en un comunicado en el que le señalan por hablar sobre el censo electoral. Un mensaje con el que desmentir las informaciones del empresario español, quién además ha adelantado la posible vuelta de una leyenda al equipo blanco.

Un comunicado que llega después de que Riquelme pusiera en el centro de la polémica las desigualdades entre Florentino Pérez y su candidatura. "El día que fui a presentar el proyecto pregunté si me podían dar el censo para hacerles llegar mi candidatura y me dijeron que no, por la protección de datos, pero a todos los socios les ha llegado hoy la candidatura de Florentino con su voto. A mí me dijeron que no. Florentino Pérez no ha puesto su aval porque dice que ya es presidente y no tiene que poner aval", comentó en la SER. Ante esto, el Real Madrid no ha duda en responder a través de su Junta Electoral.

Comunicado del Real Madrid contra Enrique Riquelme

Ante las declaraciones del candidato Enrique Riquelme, en las que afirma que solo una de las candidaturas maneja el censo del club, así como las dudas y la desconfianza manifestadas en lo que se refiere a la guarda y custodia del voto por correo, esta Junta Electoral manifiesta lo siguiente:

1. La Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones del próximo día 7 de junio.

2. La Junta Electoral ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios. Además, al candidato Enrique Riquelme se le informó el día que presentó su candidatura, en persona, de este particular.

3. Dicho procedimiento está establecido en las normas que rigen el proceso electoral (punto 2 del apartado sobre el censo electoral) publicadas a tal efecto. En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío.

4. La Junta Electoral estableció el lunes 1 de junio a las 18:00 h como el final del plazo para recibir la información, la documentación y el material que cada candidatura quisiera enviar a los socios.

5. La Junta Electoral se muestra muy preocupada por las declaraciones de Enrique Riquelme en las que se pone bajo sospecha la custodia y seguridad del voto por correo, ya que, como respuesta a una pregunta de dicha candidatura sobre este asunto, la Junta Electoral respondió por escrito, del que transcribimos este extracto:

“Con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos.

La presencia de los interventores en dicha zona se entenderá realizada en un espacio sometido a los sistemas de vigilancia y seguridad existentes en las instalaciones del club, quedando sujeta al régimen de videovigilancia aplicable y al tratamiento de las imágenes que, en su caso, resulte procedente conforme a la normativa vigente”.

6. Por lo tanto, cualquier información, documentación o material que ha llegado a los socios de cualquier candidatura desde el club ha sido tramitada ajustándose al procedimiento y la normativa vigentes.

7. La Junta Electoral está siguiendo con rigor y precisión la normativa aplicable en todo momento durante el presente proceso electoral, por lo que pide respeto.