Florentino y Riquelme comparten escenario en Valdebebas sin cruzarse palabra

Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 16:31h.

Ambos asistieron al partido del Real Madrid femenino en Valdebebas

Riquelme cita a Rodri como modelo y promete una estrella extranjera para el Real Madrid: "Jugará en el Madrid"

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A una semana de las elecciones del Real Madrid, Florentino Pérez y Enrique Riquelme protagonizaron su primer acto público compartido. Ambos acudieron a Valdebebas para presenciar un partido del Real Madrid femenino, aunque mantuvieron las distancias durante toda la mañana y no llegaron a intercambiar ni una palabra ni una mirada.

Primer cara a cara entre los candidatos

El encuentro dejó una de las imágenes más llamativas de la campaña electoral. Los dos aspirantes a la presidencia coincidieron por primera vez en el mismo escenario, separados por apenas unos metros.

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Florentino Pérez siguió el partido desde el palco junto a José Ángel Sánchez, mientras que Enrique Riquelme se situó en la grada acompañado por miembros de su equipo de campaña.

Pese a compartir recinto durante varias horas, no hubo ningún contacto entre ambos candidatos. Según informó Adri Fouz en ElDesmarque, ni hablaron ni cruzaron gestos durante la jornada.

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Campaña entre selfies, autógrafos y un nuevo choque político

Más allá del partido, ambos aprovecharon el descanso para acercarse a los socios y realizar un auténtico baño de masas. Firmas, fotografías y conversaciones marcaron una mañana en la que los dos candidatos buscaron reforzar su contacto directo con el madridismo.

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Florentino prolongó incluso su ronda de firmas más allá del descanso, mientras que Riquelme también dedicó buena parte del tiempo a atender a aficionados y escuchar sus inquietudes.

La coincidencia llegó apenas unas horas después de que Riquelme respondiera a unas declaraciones de Florentino Pérez en las que el actual presidente sugería que una forma de conocer el valor real del club sería vender una pequeña participación.

El candidato opositor fue contundente: "Fuera caretas, por lo que nos hemos presentado es por esta privatización. Estamos totalmente en contra. El club tiene que ser 100% de sus socios".

Además, Riquelme continúa generando expectación sobre su proyecto deportivo tras deslizar recientemente que le gustaría incorporar a un futbolista del perfil de Rodri y anunciar que próximamente revelará el nombre de una estrella internacional vinculada a su candidatura.