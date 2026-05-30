Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 23:18h.

Prometió presentar al menos dos grandes nombres para su proyecto deportivo

El Real Madrid ni juega la final de la Champions pero Florentino Pérez se da un baño de masas en Budapest

Compartir







Enrique Riquelme continúa desgranando algunas de las claves de su candidatura a la presidencia del Real Madrid. El empresario adelantó que tiene cerrada una estrella mundial extranjera para su proyecto deportivo y, al explicar el perfil de futbolista que quiere para el club, puso como ejemplo a Rodri, aunque sin confirmar que el actual jugador del Manchester City sea el elegido.

Rodri, el modelo de jugador que quiere para el Real Madrid

El candidato madridista comenzó a revelar algunas pistas sobre los nombres que pretende incorporar en caso de ganar las elecciones del próximo 7 de junio. Durante una entrevista en 'Tiempo de Juego', dejó una frase que rápidamente generó debate entre los aficionados: "Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid".

PUEDE INTERESARTE Florentino Pérez arropando al Castilla y Riquelme en los toros: dos maneras diferentes de hacer campaña

Sin embargo, Riquelme no anunció el fichaje del internacional español. Lo utilizó como referencia para explicar el tipo de futbolista que considera imprescindible en su proyecto deportivo.

De hecho, poco después aclaró que la estrella mundial que tiene cerrada y que desvelará próximamente es un jugador extranjero: "El miércoles daré a conocer el primer nombre de la estrella mundial que tenemos cerrada".

PUEDE INTERESARTE Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de la Champions con varios autobuses publicitarios

Dos estrellas y una nueva estructura deportiva

Riquelme también aseguró que su candidatura contempla la llegada de varios nombres importantes para reforzar la plantilla: "Al menos dos nombres, dos estrellas que son fundamentales y van a cambiar la dinámica de hacer el club todavía mucho más competitivo".

PUEDE INTERESARTE El próximo reto de Luis Enrique: igualar el histórico triplete de Champions del Real Madrid de Zidane

Además, volvió a insistir en la necesidad de modernizar la estructura deportiva del club mediante la incorporación de un director deportivo con peso real en la toma de decisiones.

En ese sentido, elogió públicamente la figura de Fernando Hierro: "Fernando Hierro es una leyenda y nos gusta".

El candidato considera que muchos de los problemas recientes del Real Madrid se habrían evitado con una estructura más profesionalizada y una jerarquía deportiva más clara.

Mientras mantiene el misterio sobre la identidad de esa estrella internacional, Riquelme sigue utilizando la campaña para presentar las líneas maestras de un proyecto con el que pretende competir frente a Florentino Pérez.